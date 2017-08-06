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Астролог: сегодняшнее затмение ― это не "кровавая Луна"

07.08.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вечером 7 августа жители разных континентов смогут наблюдать лунное затмение, которое достигнет своего пика в 21.20.

Что касается так называемой "кровавой Луны", такой вид лунного затмения  можно наблюдать, когда при определенном расположении планет тень Земли перекрывает лунный диск лишь частично, отчего Луна становится непривычного темно-красного или бордового оттенка.

Однако будет ли сегодняшняя Луна "кровавой", это вопрос спорный, считает астролог Вячеслав Бонча.

"Я видел много сообщений в прессе, и данное лунное затмение — не "кровавая Луна", это просто такой журналистский штамп. Да, бывает так называемая "кровавая Луна", когда она находится в точке Перигея, то есть на самой отдаленной орбите. Или есть такое понятие "Суперлуние", когда Луна очень приближена в Земле. Сейчас она не совсем приближена и не совсем отдалена", — говорит Бонча.

Астролог: сегодняшнее затмение ― это не "кровавая Луна"
© Pixabay
В Минском планетарии "кровавую луну" не покажут

Именно поэтому, по словам астролога,  название "кровавая Луна" в отношении сегодняшнего затмения лучше не употреблять, чтобы люди были спокойны и настраивались на позитивный лад.

"Сегодня в 21.20 будет лунное затмение, но оно больше положительное, нежели отрицательное. "Кровавая Луна" предполагает некие негативные последствия. Но сегодня вечером их скорее можно назвать положительными. Но важно контролировать эмоции, не выплескивать их и не предпринимать каких-то импульсивных действий. И тогда никакой "кровавой Луны" не будет", — убежден астролог.

Из знаков Зодиака воздействию лунного затмения наиболее подвержены Водолеи, рожденные с 4 до 8 февраля, и Львы, рожденные с 13 до 18 августа. Какие-то важные решения, принятые этими людьми в период лунного затмения, будут длительными и судьбоносными. Если же представители этих знаков будут жить обычной жизнью, ничего негативного не произойдет, подчеркивает астролог.

Комментарий астролога Вячеслава Бончи слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Астролог Вячеслав Бонча рассказал радио Sputnik Беларусь, почему лунное затмение, которое вечером 7 августа в 21.20 смогут наблюдать жители планеты, не стоит считать...

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