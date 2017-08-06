Сексизм или нет? Ролик с обнаженными стюардессами возмутил Казахстан

В начале августа туристический портал Choсotravel выпустил провокационный ролик, рекламирующий агрегатор по продаже авиабилетов. На видео полуобнаженные стюардессы призывают покупать билеты на их рейсы. Буквально тут же в социальных сетях Казахстана рекламу обвинили в сексизме и объективации.

Под постом с видео в Facebook почти тысяча полярных комментариев.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями

"Сексизм. Продажа женского тела. Скукота. Прошлый век. Вы застряли в 90-ых, по моему скромному мнению. Похоже, больше привлечь внимание покупателей нечем", — написала пользователь Наталья Егорова.

Другие пользователи отметили красоту девушек, а также высокие цены на билеты.

О ролике также написали известные мировые СМИ, к примеру, CNN и Daily Mail. Последнее издание назвало рекламу "причудливой".

Обвиненный в сексизме Choсotravel спустя день выложил в интернет второй ролик, где уже обнаженные пилоты рекламировали сервис. Однако в социальных сетях негативные отзывы стали появляться с новой силой.

Некоторые компании часто прибегают в использованию "сексуальной" рекламы. Как правило, такие ролики вызывают много споров касательно того, корректно ли использовать сексуальные образы для привлечения внимания. К примеру, зимой этого года белорусский производитель Mark Formelle снял два рекламных ролика белья , которые в медиасреде также признали сексистскими.