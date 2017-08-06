ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сексизм или нет? Ролик с обнаженными стюардессами возмутил Казахстан

07.08.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В начале августа туристический портал Choсotravel выпустил провокационный ролик, рекламирующий агрегатор по продаже авиабилетов. На видео полуобнаженные стюардессы призывают покупать билеты на их рейсы. Буквально тут же в социальных сетях Казахстана рекламу обвинили в сексизме и объективации.

Под постом с видео в Facebook почти тысяча полярных комментариев.

Сексизм или нет? Ролик с обнаженными стюардессами возмутил Казахстан
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: как белоруски фотографировались с полуголыми моделями

"Сексизм. Продажа женского тела. Скукота. Прошлый век. Вы застряли в 90-ых, по моему скромному мнению. Похоже, больше привлечь внимание покупателей нечем", — написала пользователь Наталья Егорова.

Другие пользователи отметили красоту девушек, а также высокие цены на билеты.

О ролике также написали известные мировые СМИ, к примеру, CNN и Daily Mail. Последнее издание назвало рекламу "причудливой".

Обвиненный в сексизме Choсotravel спустя день выложил в интернет второй ролик, где уже обнаженные пилоты рекламировали сервис. Однако в социальных сетях негативные отзывы стали появляться с новой силой.

Некоторые компании часто прибегают в использованию "сексуальной" рекламы. Как правило, такие ролики вызывают много споров касательно того, корректно ли использовать сексуальные образы для привлечения внимания. К примеру, зимой этого года белорусский производитель Mark Formelle снял два рекламных ролика белья, которые в медиасреде также признали сексистскими.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстанский туристический портал Choсotravel выпустил рекламный ролик с обнаженными стюардессами, просмотры которого приближаются к миллиону. Смотрите на видео,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Курс биткоина побил очередной рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика