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Сексизм или нет? Ролик с обнаженными стюардессами возмутил Казахстан
07.08.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь
В начале августа туристический портал Choсotravel выпустил провокационный ролик, рекламирующий агрегатор по продаже авиабилетов. На видео полуобнаженные стюардессы призывают покупать билеты на их рейсы. Буквально тут же в социальных сетях Казахстана рекламу обвинили в сексизме и объективации.
Под постом с видео в Facebook почти тысяча полярных комментариев.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сексизм. Продажа женского тела. Скукота. Прошлый век. Вы застряли в 90-ых, по моему скромному мнению. Похоже, больше привлечь внимание покупателей нечем", — написала пользователь Наталья Егорова.
Другие пользователи отметили красоту девушек, а также высокие цены на билеты.
О ролике также написали известные мировые СМИ, к примеру, CNN и Daily Mail. Последнее издание назвало рекламу "причудливой".
Обвиненный в сексизме Choсotravel спустя день выложил в интернет второй ролик, где уже обнаженные пилоты рекламировали сервис. Однако в социальных сетях негативные отзывы стали появляться с новой силой.
Некоторые компании часто прибегают в использованию "сексуальной" рекламы. Как правило, такие ролики вызывают много споров касательно того, корректно ли использовать сексуальные образы для привлечения внимания. К примеру, зимой этого года белорусский производитель Mark Formelle снял два
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Казахстанский туристический портал Choсotravel выпустил рекламный ролик с обнаженными стюардессами, просмотры которого приближаются к миллиону. Смотрите на видео,...
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