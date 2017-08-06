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Видеомост, посвященный Международному дню альпиниста
07.08.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Кишинев – Тбилиси на тему: "Международный день альпиниста: Беларусь — гор нет, альпинизм есть".
8 августа в честь первых покорителей высшей точки Альп — горы Монблан, отмечается международный день альпиниста. В Советском Союзе движение альпинистов объединяло тысячи людей из разных республик, об альпинистах снимались фильмы и сочинялись песни, поход в горы был и проверкой на мужественность, и побегом от коммунистической идеологии.
В 2020 году в Токио впервые спортивное скалолазание будет включено в программу Олимпийских игр.
Кто сегодня приходит в альпинизм, занимаются ли скалолазанием и альпинизмом в детско-юношеских школах, как принимают альпинистов из стран СНГ в горах Кыргызстана и Грузии, поговорят участники:
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Тбилиси:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Кишинев – Тбилиси на тему: "Международный день...
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