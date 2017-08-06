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Видеомост, посвященный Международному дню альпиниста

07.08.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Кишинев – Тбилиси на тему: "Международный день альпиниста: Беларусь — гор нет, альпинизм есть".

8 августа в честь первых покорителей высшей точки Альп — горы Монблан, отмечается международный день альпиниста. В Советском Союзе движение альпинистов объединяло тысячи людей из разных республик, об альпинистах снимались фильмы и сочинялись песни, поход в горы был и проверкой на мужественность, и побегом от коммунистической идеологии.

В 2020 году в Токио впервые спортивное скалолазание будет включено в программу Олимпийских игр.

Кто сегодня приходит в альпинизм, занимаются ли скалолазанием и альпинизмом в детско-юношеских школах, как принимают альпинистов из стран СНГ в горах Кыргызстана и Грузии, поговорят участники:

В Минске:

  • председатель Белорусской федерации альпинизма Александр ГОДЛЕВСКИЙ,
  • заместитель председателя Белорусской федерации альпинизма Владимир ВИРТ.

В Бишкеке:

  • председатель Альпинистского клуба Кыргызстана Владимир КОМИССАРОВ;
  • известный кыргызстанский альпинист, покоритель Эвереста и других горных вершин Михаил МИХАЙЛОВ (сын);
  • известный кыргызстанский альпинист, мастер спорта по горному туризму, покоритель высочайших горных вершин Михаил МИХАЙЛОВ (отец).

В Кишиневе:

  • альпинист, директор Горного клуба Татьяна КОПТИНА;
  • альпинист, главный тренер Горного клуба Андрей ХОХЛОВ.

В Тбилиси:

  • альпинист Арчил БАДРИАШВИЛИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 8 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Кишинев – Тбилиси на тему: "Международный день...

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