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По состоянию на 7 августа в Беларуси намолочено уже 2,5 миллиона тонн зерна

07.08.2017 12:36 — Разное | Ежедневник  
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По состоянию на 7 августа в Беларуси намолочено уже 2,5 миллиона тонн зерна

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,4 центнеров зерна

Согласно оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, предоставленной на утро 7 августа, белорусские аграрии уже намолотили более 2,5 млн тонн зерна.

Наилучшие показатели (757 тыс. тонн) показывает Брестская область. Второе место занимает Гомельская область с показателем в 525 тыс. тонн. В Минской и Могилевской областях намолочено 493,1 тыс. тонн и 237,6 тыс. тонн зерна соответственно, а в Гродненской - 414,8 тыс. тонн. В Витебской области, которая последней включилась в жатву, намолочено 79 тыс. тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые убраны с 708,6 тыс. га, что составляет 31,4% от общей площади. Лидером здесь также является Брестская область, где убрано 60,9% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,4 ц зерна.

 
 
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В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,4 центнеров зерна

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