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Батюшку-сутенера задержали при посадке в автобус на Питер

07.08.2017 13:13 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело в отношении священнослужителя одного из храмов Ленинградской области возбуждено за организацию проституции.

Подозреваемый был задержан на витебском автовокзале 3 августа сотрудниками правоохранительных органов, когда вместе с завербованными им женщинами 30 и 20 лет садился в автобус, направляющийся в Санкт-Петербург.

Следователи остановили, что житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц. Это стало известно из материалов, поступивших от сотрудников отдела УВД Витебска по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.

В настоящее время проводится следствие, выясняются обстоятельства произошедшего, в Россию отосланы запросы о личности подозреваемого лица и его характеризующих данных.

 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело в отношении священнослужителя одного из храмов Ленинградской области возбуждено за организацию проституции.

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