BREXIT: сколько стоит уйти по-английски?

Год назад в Великобритании прошел референдум, по результатам которого 51,89% от пришедших на избирательные участки граждан проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Этот плебисцит, который получил название Brexit (British Exit — британский выход), стал ведром холодной воды на головы евробюрократии и фактическим началом протестного, антиэлитарного голосования в западном мире, предтечей победы Трампа в США.



© REUTERS Francois Lenoir Зачем Британии платить 40 миллиардов евро за Brexit

В конце концов усиливающиеся риски потери управляемости вынудили глобальную элиту к поиску новых лиц и новых форм политического менджмента, следствием чего стало стало появление на Олимпе таких фигур как, например, Эмануель Макрон во Франции или Себастьян Курц в Австрии.

Вход — рубль, выход — два

Однако дело уже было сделано, и процесс выхода Британии из ЕС оказался запущен, а потому сторонам предстоят переговоры, которые в экспертной среде уже успели окрестить "самыми сложными в новейшей истории". На повестке дня порядка 700 неурегулированных вопросов, основными из которых являются проблематика общего рынка и торговли, свободы передвижения и вопросы социальной защиты граждан, а также споры финансового характера между ЕС и Великобританией.

Во время предварительных консультаций Брюссель предъявил британцам т.н. "счет за Brexit", согласно которому Лондон должен уплатить порядка 57 миллиардов евро в период до 2020 года. Однако в различных европейских структурах назывались и более значительные размеры компенсации — от 80-ти до 100 миллиардов, что, естественно, не вызывало в британской столице никаких положительных эмоций. На волне раздражения в Британии появилось альтернативное мнение о том, что как раз-таки Евросоюз должен Королевству порядка 184 миллиардов фунтов стерлингов, уплаченных Лондоном в общий бюджет, начиная с 1973 года. Несколько месяцев назад переговоры и вовсе были близки к провалу и досрочному завершению, еще так толком и не начавшись. Тогда, в мае, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Британия может закончить переговоры по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.



© Sputnik Алекс Макнотон Многие британцы после Brexit хотят свободно жить и работать в ЕС

Однако понятно, что резкие заявления как представителей ЕС, так и британских чиновников, все же были направлены скорее не на срыв диалога, а на повышение ставок, когда отказавшись от заведомо невыполнимой, но ранее заявленной позиции, эти действия можно представить партнерам в качестве уступки на пути поиска компромисса. Предварительные консультации между Британией и ЕС длились без малого год, и 19 июня были начаты официальные переговоры. И уже через месяц появились первые результаты: в британскую прессу со ссылкой на источники, близкие к переговорам, были организованы "утечки" о том, что Корона готова выплатить Евросоюзу порядка 40 миллиардов евро.

То есть фактически Лондон признал "счет за брексит", однако процесс погашения британские дипломаты увязывают с подписанием торгового соглашения. Естественно, британская сторона заинтересована в максимальном сохранении преференций и доступа к общему рынку Евросоюза и фактически демонстрирует партнерам в Брюсселе свою готовность выкупить эти преимущества за 40 миллиардов долларов.

В поисках компромисса

Между тем, многие в руководстве ЕС до недавнего времени были убеждены в целесообразности жесткого наказания Британии (то есть "отключения" от единого рынка), чтобы упредить подобные шаги со стороны других стран Евросоюза, где весьма популярны евроскептические настроения. Но думается, что сильно "жестить" в отношениях с Лондоном не получится, так как экономика многих стран ЕС, в том числе Германии, не меньше связана с экономикой Британии, чем британская с экономикой ЕС (то есть, существует взаимозависимость).



© Sputnik Алексей Куденко Три миллиона граждан ЕС смогут остаться в Британии

А во-вторых, у Лондона остается такой мощный инструмент давления, как граждане европейских государств, на постоянной основе проживающие в Великобритании. Таковых набирается как минимум четыре миллиона (в основном граждане Польши и прибалтийских стран), и понятно, что Евросоюзу будет очень несладко, если вдруг британское правительство начнет процесс репатриации всех этих людей на историческую родину. Понятно, что в той же Прибалтике, где общий уровень безработицы составляет порядка 10%, такие "возвращенцы" создадут мощнейшую нагрузку на бюджет и рынок труда, станут фактором дополнительной социальной напряженности, а "разруливать" всю эту историю придется Брюсселю.

Пока британское правительство предложило европейской стороне предоставить гражданам стран ЕС, проживающим на территории Королевства, не менее пяти лет, т.н. "статус поселенца", а иным лицам — "льготный период" нахождения в Великобритании сроком в два года. Статус поселенца для европейских граждан выглядит вполне неплохим решением, так как они смогут жить, работать, получать образование, медицинскую помощь и пособие в Британии, однако даже такой подход не устраивает Европейский союз. В Европарламенте в ответ на предложение Лондона заявили, что "Британия не должна выдумывать особый статус для граждан ЕС, а просто гарантировать сохранение их нынешних прав", и пригрозили наложить вето на переговоры по "брекситу".

То есть игра между сторонами на повышение ставок продолжается, а ведь в этом деле существует еще т.н. "шотландский вопрос". Дело в том, что население этой страны голосовало за то, чтобы остаться в ЕС и в случае, если Британия все же покинет общий рынок, идея шотландской независимости вполне может получить новое дыхание. В этом сценарии Лондон и весь мир увидят Scotish Exit, что будет уникальным примером параллельного движения за независимость и глобализацию одновременно. А ведь еще есть тема британского Гибралтара, который в экономическом плане зависит от Испании не меньше чем, скажем, Крым от Украины, и вопрос свободы перемещения между провинцией Ольстер (Северная Ирландия) и Республикой Ирландия (член ЕС). Ирландский сюжет вообще является вопросом национальной безопасности Британского Королевства, поэтому к любым аспектам, предполагающим пересмотр Белфастских Соглашений, необходимо относиться максимально внимательно.

Международное значение Brexit

В общем, путь к компромиссу, вероятно, будет весьма продолжительным и запутанным, однако социология указывает на то, что британцы не отступят от своего решения. На настоящем этапе в обществе отмечается устойчивое большинство сторонников "брексита". При этом порядка 70% британцев считают, что решения референдума должны быть воплощены в жизнь, причем убежденных сторонников выхода из ЕС 44%, а 26% полагают, что правительство обязано исполнить народную волю. Представляется, что "брексит" — это новый способ проявления глобальных амбиций Британии, и не зря в истеблишменте в последнее время отмечается некоторая ностальгия по временам "Империи, правившей морями". Видимо неспроста в своей тронной речи, прозвучавшей через два дня после начала официальных переговоров с ЕС, королева Елизавета II подчеркнула, что "мои министры гарантируют, что Соединенное Королевство сохранит и усилит свою ведущую роль на мировой арене, когда оно покинет Европейский союз". Нужно сказать, что Лондон всегда стоял несколько особняком в Евросоюзе, а претензии Британии на глобальную роль обоснованы как исторически, так и экономически. Вопрос в том, насколько идея "глобальной Британии" и своеобразного реваншизма соотносится с отношениями с теми же США, "младшим партнером" которых Лондон был все годы после завершения Второй мировой войны.

Что касается нашего региона, то, безусловно, определенный разлад в евроатлантическом лагере идет на пользу России, однако сама по себе идея усиления позиций Британии в мире однозначно не соответствует интересам Москвы по причине традиционной конкуренции между державами и откровенно антироссийской позиции нынешнего британского руководства. В остальном нужно готовиться к усилению тенденций к экономической и демографической деградации Прибалтики, так как прекращение британских выплат в бюджет ЕС явно негативно отразится на объемах дотаций этим странам. В целом "брексит" является весьма интересным явлением в интеграционных процессах и его изучение может быть весьма полезным в контексте планирования будущего евразийской интеграции.