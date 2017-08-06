Момент аварии легковушки и бронетранспортера попал на видео

Утром в понедельник в городе Кемерово на юго-западе Сибири произошло ДТП с участием бронетранспортера. На одном из городских перекрестков БТР протаранил легковой автомобиль Kia Ceed. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор в машине, которая ехала следом за сбитым корейским хэтчбеком.



© Фото: ГАИ Витебской области Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было

На записи видно, что легковушка пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора.

"Для нас горел зеленый сигнал светофора, и в это время справа на дорогу выехал служебный УАЗ с проблесковым маячком и сиреной, на перекрестке он немного притормозил. Я сбавил скорость, считая, что за УАЗом может еще кто-то ехать, но владелец "Киа Сид" решил напротив "прибавить газу". В результате машина только на запчасти", — написал под своим видео в YouTube очевидец аварии Ярослав Ткаченко.

В результате ДТП автомобиль Kia получил серьезные вмятины багажника и задней двери. Пострадавших в ходе аварии нет. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют степень вины участников столкновения.