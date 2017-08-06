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Завтра в Беларуси ожидается до 27-ми тепла
07.08.2017 13:30 — Разное | Ежедневник
Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков
Согласно информации, предоставленной республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 8 августа днем по стране ожидается до 27 градусов со знаком плюс.
Во вторник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Только ночью в некоторых районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 22-27 градусов тепла.
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Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков
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