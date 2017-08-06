Когда Беларусь сможет вернуться в элиту спортивной гимнастики? /

В понедельник, 7 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, на встрече также присутствовала и вице-президент Международной федерации гимнастики, заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким.

Во время встречи глава государства поблагодарил гостя за прошедший в Минске этап Кубка мира по художественной гимнастике, в ходе которого белорусские грации завоевали 10 медалей. Этап Кубка мира стал подготовкой для спортсменок к чемпионату мира, который пройдет с 29 августа по 3 сентября в итальянском Пезаро.

В то же время, художественная гимнастика — это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма, считает президент Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко выступил против субъективизма в художественной гимнастике

"Может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно. Вы, наверное, убедились, что Беларусь держит слово, это обязательная страна, и люди, которые причастны к художественной гимнастике, также держат свое слово. И я хочу твердо пообещать, что на этом пути вы всегда найдете поддержку в Беларуси и можете ей воспользоваться в любое время", — сказал Лукашенко.

Кроме того, в ходе беседы президентом Международной федерации гимнастики глава государства выразил надежду на то, что белорусские спортсмены смогут вернуться в элиту не только в художественной, но и в спортивной гимнастике.

"Что касается непосредственно Беларуси, я уже вас поблагодарил, что этап Кубка мира состоялся в Беларуси. А, во-вторых, я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики", — отметил Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.