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Призеры конкурса Стенина - вера, мечты и упорство в фотографиях

07.08.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организатор Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина медиагруппа "Россия сегодня" объявила сегодня победителей и призеров 2017 года. Обладателями первых мест в номинации "Главные новости" стали фотожурналисты Фандулвази Джайкло (ЮАР) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" и Алехандро Мартинес Велес (Испания) с пронзительной фотосерией "Беженцы в Белграде".

Призеры конкурса Стенина - вера, мечты и упорство в фотографиях
© Фото: Stenincontest
Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

Номинация "Спорт" стала победной для участников из России – все призовые места в ней были отданы молодым фотожурналистам из Москвы, Владивостока и Великого Новгорода. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из России и Италии.

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; одиночная фотография "Театр без границ" Анара Мовсумова (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Бангладеш), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ.

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru. Награждение победителей и открытие выставки состоится 7 сентября 2017 года в Центре фотографии им. братьев Люмьер, где будет объявлено, кто станет обладателем самой главной награды конкурса — "Гран-при".

 
 
Ссылка на источник 52
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Работы призеров этого года демонстрируют, что молодые фотожурналисты реагируют на самое главное и значимое, что происходит в мире, и находят этому выразительный...

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