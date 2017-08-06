Призеры конкурса Стенина - вера, мечты и упорство в фотографиях

Организатор Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина медиагруппа "Россия сегодня" объявила сегодня победителей и призеров 2017 года. Обладателями первых мест в номинации "Главные новости" стали фотожурналисты Фандулвази Джайкло (ЮАР) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" и Алехандро Мартинес Велес (Испания) с пронзительной фотосерией "Беженцы в Белграде".



© Фото: Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

Номинация "Спорт" стала победной для участников из России – все призовые места в ней были отданы молодым фотожурналистам из Москвы, Владивостока и Великого Новгорода. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из России и Италии.

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; одиночная фотография "Театр без границ" Анара Мовсумова (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Бангладеш), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ.

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru . Награждение победителей и открытие выставки состоится 7 сентября 2017 года в Центре фотографии им. братьев Люмьер, где будет объявлено, кто станет обладателем самой главной награды конкурса — "Гран-при".