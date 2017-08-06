Второй международный фестиваль раннего средневековья "Путь Викингов", посвященный эпохе легендарного торгового пути "из варяг в греки", который десять столетий назад связывал Балтийское море и Византийские земли и проходил по территории современной Беларуси, пройдет 19-20 августа 2017 года под Минском. Центральным блоком этого года станут события, предшествующие легендарной Битве на Немиге, и сама битва.

В этом году фестиваль пройдет в двухдневном формате.

В рамках фестиваля "Путь Викингов" состоятся воинские состязания: "Круг Одина", "Круг Локи", массовые сражения стенка на стенку, турнир копейщиков, сражения отрядов ("битва на мосту", штурм ворот "замка", "охрана конунга" и другие). Кульминацией фестиваля станет реконструкция Битвы на Немиге.

Помимо фестиваля "Путь Викингов", в ближайшие недели в Беларуси пройдут еще ряд фестивалей, о которых подробней расскажет:

организатор фестивалей белорусской культуры, руководитель экстрим театра "Берсерк" Александр РАК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 09 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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