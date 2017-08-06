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Пятеро африканцев читают наизусть на белорусском Библию Скорины
07.08.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
6 августа 1517 года произошло знаковое событие для белорусского книгопечатания: полочанин Франциск Скорина смог издать в Праге первую белорусскую книгу — "Псалтырь". Специально к этому событию проект #500год знакомит белорусов с Библией. В одном из первых видео, которое подготовили участники #500год, пятеро африканских студентов читают на белорусском языке Первый Псалом книги.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Ролик в Facebook посмотрели уже более трех тысяч раз.
Цель проекта #500год — рассказать о культурном наследии Беларуси, в особенности о событиях Реформации и начале книгопечатания.
Библия на древнебелорусском языке, изданная Франциском Скорином в 1517 году, стала первой печатной книгой для восточных славян. Она вышла раньше, чем английский и французский переводы. В последующие два года Скорина выпустил в Праге еще более 20 библейских книг, которые он перевел на понятный широкому читателю язык.
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В честь 500-летия издания первой белорусской книги ″Псалтырь″ Франциском Скориной проект #500год выпустил видео, в котором пятеро африканцев из Минска зачитывают на...
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