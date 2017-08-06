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В Китае найдет 8-ми килограммовый гриб, пусть и несъедобный

07.08.2017 15:13 — Разное | Ежедневник  
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В Китае найдет 8-ми килограммовый гриб, пусть и несъедобный

Шляпка гриба в окружности достигает 1,8 метра

Гигантский гриб обнаружен в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию местных властей. Гриб был найден в национальном парке «Солнечная река» в городе Пуэр. Как рассказали сотрудники парка, окружность его шляпки достигает 1,8 метра, весит он 8 кг.

Это крупнейший гриб среди когда-либо обнаруженных в регионе. По словам микологов, он несъедобен.

«Я живу здесь более 40 лет, но никогда не видел ничего подобного!» - сказал один из местных жителей. Парк расположен в переходной зоне между тропическим и субтропическим поясом. В нем произрастает и обитает множество диких растений и животных.

 
 
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Шляпка гриба в окружности достигает 1,8 метра

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