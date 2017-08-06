|
В Китае найдет 8-ми килограммовый гриб, пусть и несъедобный
07.08.2017 15:13 — Разное | Ежедневник
Шляпка гриба в окружности достигает 1,8 метра
Гигантский гриб обнаружен в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию местных властей. Гриб был найден в национальном парке «Солнечная река» в городе Пуэр. Как рассказали сотрудники парка, окружность его шляпки достигает 1,8 метра, весит он 8 кг.
Это крупнейший гриб среди когда-либо обнаруженных в регионе. По словам микологов, он несъедобен.
«Я живу здесь более 40 лет, но никогда не видел ничего подобного!» - сказал один из местных жителей. Парк расположен в переходной зоне между тропическим и субтропическим поясом. В нем произрастает и обитает множество диких растений и животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шляпка гриба в окружности достигает 1,8 метра
|
Архив (Разное)
Комментарии