В Китае найдет 8-ми килограммовый гриб, пусть и несъедобный





Шляпка гриба в окружности достигает 1,8 метра

Гигантский гриб обнаружен в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию местных властей. Гриб был найден в национальном парке «Солнечная река» в городе Пуэр. Как рассказали сотрудники парка, окружность его шляпки достигает 1,8 метра, весит он 8 кг.

Это крупнейший гриб среди когда-либо обнаруженных в регионе. По словам микологов, он несъедобен.

«Я живу здесь более 40 лет, но никогда не видел ничего подобного!» - сказал один из местных жителей. Парк расположен в переходной зоне между тропическим и субтропическим поясом. В нем произрастает и обитает множество диких растений и животных.