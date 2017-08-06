За 6 месяцев 2017 года страховые взносы в Беларуси увеличились на 7,1%





Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2017 года составил 50,2%

Как сообщает пресс-служба министерства финансов, за январь-июнь 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 524,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 107,1%.

По добровольным видам страхования за январь-июнь 2017 года страховые взносы составили 308,0 млн рублей, что на 38,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2017 года – 216,9 млн рублей, что на 3,7 млн рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 58,7% (за январь-июнь 2016 года – 55,0%).

За январь-июнь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 263,7 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 11,4 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2017 года составил 50,2% (за январь-июнь 2016 года – 51,5%).

За январь-июнь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 59,2 млн рублей (за январь-июнь 2016 года – 62,7 млн рублей), из них 34,8 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 24,4 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июнь 2016 года – 38,6 млн рублей и 24,1 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 01.07.2017 составила 8 989 человек (на 01.07.2016 – 9 087 человек).