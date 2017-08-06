Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Чашниками /

Чашникским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, рассказала представитель СК.

В ночь на понедельник, 7 августа, семья из четырех человек (семейная пара и двое детей) на автомобиле AUDI 80 возвращались домой в деревню Коптевичи Чашникского района. За рулем автомобиля находился 29-летний отец семейства, в салоне — его 28-летняя супруга и двое дочерей — 6 лет и 2 лет.



© Фото: ГАИ Витебской области Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было

"Около 00 часов 25 минут на автодороге Бочейково-Чашники возле города Чашники водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево", — сказала Сахарова.

От полученных травм мужчина и его 6-летняя дочь скончались на месте аварии. Женщину и 2-летнюю девочку доставили в больницу с ушибами, ссадинами и другими телесными повреждениями. Сейчас их жизни ничего не угрожает, отметила собеседница.

" По предварительной информации, водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения ", — сказала Сахарова.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса РБ, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, проводятся допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства аварии, добавила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.