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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Чашниками

07.08.2017 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Чашникским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, рассказала представитель СК.

В ночь на понедельник, 7 августа, семья из четырех человек (семейная пара и двое детей) на автомобиле AUDI 80 возвращались домой в деревню Коптевичи Чашникского района. За рулем автомобиля находился 29-летний отец семейства, в салоне — его 28-летняя супруга и двое дочерей — 6 лет и 2 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Чашниками
© Фото: ГАИ Витебской области
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"Около 00 часов 25 минут на автодороге Бочейково-Чашники возле города Чашники водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево", — сказала Сахарова.

От полученных травм мужчина и его 6-летняя дочь скончались на месте аварии. Женщину и 2-летнюю девочку доставили в больницу с ушибами, ссадинами и другими телесными повреждениями. Сейчас их жизни ничего не угрожает, отметила собеседница.

"По предварительной информации, водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Сахарова.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса РБ, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Следователями и экспертами проведен осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, проводятся допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства аварии, добавила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила радио Sputnik Беларусь подробности жуткой аварии под Чашниками: погибли водитель и его...

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