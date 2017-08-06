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Рыжикова, плачь: в конце недели Денис Дудинский наконец женится

07.08.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Музыкант и ведущий Денис Дудинский в конце текущей недели выбывает из списков завидных холостяков Беларуси – лидер группы Da Vinchi женится на Екатерине Раецкой, с которой встречается 3,5 года. 

Рыжикова, плачь: в конце недели Денис Дудинский наконец женится
© Фото: аккаунт Евгения Перлина на Facebook
Тео и Ольга Рыжикова поженились

Первым об этом сообщил в соцсетях Дудинский, у которого в минувшие выходные прошел мальчишник. 

Эту новость подтвердила Sputnik и невеста. По словам Раецкой, на свадьбу приглашены 90 человек – это в основном родственники и близкие друзья, в том числе коллеги. Из известных персон на торжество приедут лидер группы J:Морс Владимир Пугач и телеведущая Светлана Боровская. 

Звездная пара пока скрывает точную дату свадьбы, как и место, где пройдут основные гуляния. Известно только, что это будет на одной из загородных агроусадеб. Формат свадьбы будет необычным: невеста охарактеризовала его, как свадебный пикник, на который она, возможно, даже не наденет свадебное платье. 

"Музыка, еда, лошади – потому что это конный клуб. И сплошная природа", – пояснила собеседница Sputnik. 

Дудинский и Раецкая вместе 3,5 года. Этот брак станет первым не только для 43-летнего музыканта. Екатерина, которая несколько моложе, тоже идет под венец впервые. Ведущая отметила, что у Дениса никакого страха перед предстоящим событием нет – он только волнуется, чтобы все успеть в связи с загруженностью на работе. 

"Для меня пока первый (брак – Sputnik), а для Дениса уже, наверное, первый и последний", – пошутила на этот счет она. 

Накануне у фронтмена группы Da Vinchi были долгие отношения с участницей коллектива Ольгой Рыжиковой. В 2014 году пара рассталась, а после девушка покинула группу. Через год певица вышла замуж за певца Тео. В интернете тогда стали писать, что он отбил невесту у Дудинского. 

"Большая радость, что судьба распорядилась так, что вместо одной красивой и любящей пары, которая была у Оли и Дениса, получилось две. Я считаю, что такие ситуации — это  судьба, бог, как не называй", – сказала Раецкая.

Денис Дудинский – известный телеведущий, солист группы Da Vinci, путешественник. Екатерина Раецкая является event-продюсером, ведущей и солисткой группы Da Vinci.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Лидер группы Da Vinchi, у которого увели предыдущую пассию Ольгу Рыжикову, решился на официальный брак с ведущей Екатериной Раецкой.

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