Число россиян, доверяющих телевидению, сокращается с каждым годом





За пять лет доля тех, кто обращается за информацией к центральным телеканалам, сократилась примерно на 10%

Телевидение постепенно сдает позиции в качестве главного источника информации для россиян, сообщает РБК , ссылаясь на данные отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще пять лет в поисках новостей на центральные телеканалы «часто» настраивали свои телевизоры 78%, в 2017-м их доля сократилась до 69%.

На 8 процентных пунктов — с 52% до 44% — уменьшилась и доля тех, кто обычно ищет информацию на региональных и местных телеканалах. В результате они уступили место второго по значимости для россиян источника информации новостным и аналитическим интернет-сайтам, лояльная аудитория которых всего за год выросла на 6 п.п. (с 40% до 46%).

Центральному телевидению пока удается удерживать положение главного источника информации, однако его успех базируется в основном за счет поддержки старшего поколения. По данным ВЦИОМ, федеральные каналы часто смотрят 87% людей в возрасте 60 лет и старше и лишь 48% 18-24-летних.

«Телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде — дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории», — отмечает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Данные ВЦИОМ показывают, что молодежь практически не используют в качестве источника информации региональные и местные радиостанции, а равно региональные и местные печатные издания. Доля россиян в возрасте 18-24 лет, признавшихся в том, что часто ищут новости в этих источниках, не превышает 14%. Примерно такая же доля российской молодежи рассматривает в качестве одного из основных источников информации зарубежные СМИ.

В то же время 81% россиян в возрасте 18-24 лет считает одним из важнейших источников новостей социальные сети и блоги. Среди россиян старше 60 лет 74% утверждают, что новости в соцсетях не ищут вообще никогда, тем не менее, их общая популярность в качестве источников информации только за последний год выросла примерно на 10% (с 37% до 41%).