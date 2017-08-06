На ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров в Финляндии белорус взял бронзу





В схватке за бронзовую награду белорус победил финского борца Тони Метсомаеки, гарантировав себе медаль соревнований

С 1 по 6 августа 2017 года в Финляндии (Тампере) прошел чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, сообщает пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

В соревнования по греко-римской борьбе (весовая категория 84 килограмма) Климович Никита выиграл схватки у Вей З. Су из Тайвани (счет 8:0), Александра Г. Стжепанетика из Швеции (счет 1:1), тушировал Кумара Сунила из Индии (счет 7:4), однако уступил в полуфинале Арману Я. Ализадех Абдевали из Ирана со счетом 3:13. В малом финале Никита выиграл схватку со счетом 12:9 у Тони Н. Метсомаеки из Финляндии и завоевал бронзовую медаль чемпионата.

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров завершился 6 августа. Соревнования проводились по греко-римской (классической), вольной и женской борьбе. Участие в турнире приняли свыше 250 атлетов из 57 стран, Беларусь на чемпионате мира представляли 17 атлетов.