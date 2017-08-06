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"Белорусский песняр" поздравил "хуторянку" с юбилеем
07.08.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Народная артистка СССР София Ротару празднует 70-летний юбилей. Знаменитую певицу поздравляют миллионы фанатов на просторах бывшего Советского Союза, и к этим поздравлениям присоединяется легендарный "песняр" Валерий Дайнеко, который в далеких 70-х годах работал с Софией Михайловной в одном коллективе —ансамбле "Червона рута".
© Sputnik Екатерина Чеснокова
"Тот год был незабываемым и по количеству гастролей, и по уровню общения с высококлассными музыкантами, которые работали в этом коллективе. Мне удалось побывать и на родине Софии в селе Моршицы, на границе Украины и Молдовы", — вспоминает Дайнеко.
Поздравление с юбилеем народной артистке СССР Софии Ротару сегодня направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Ваш уникальный талант, неповторимая манера исполнения, обаяние и красота заслуживают искреннего восхищения", — сказано в поздравлении белорусского лидера.
Какой в те годы была София Ротару, можно услышать в воспоминаниях Валерия Дайнеко на радио Sputnik Беларусь.
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Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко поздравил народную артистку СССР Софию Ротару с юбилеем и поделился...
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