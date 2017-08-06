Трагедия в Орше: 13-летний мальчик застрелил младшего брата из ружья /

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 144 Уголовного кодекса РБ) .

Трагедия произошла в Орше в субботу, 5 августа. По данным следствия, после 17.00 часов 13-летний ребенок остался дома один. Родители и его младший брат в это время были в гостях у родственников.

"Около 20.00 часов в дом вернулся младший брат, чтобы взять для себя теплую одежду. Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате манипуляций с оружием произошел случайный выстрел и 9-летний ребенок получил огнестрельное ранение", — рассказала Сахарова.

Пострадавшего ребенка в больницу доставил его отец, медики пытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось, сообщила собеседница Sputnik.

Прибывшие на место трагедии следователи провели осмотр дома, изъяли ружье и патроны.

"Назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе законность факта хранения оружия и боеприпасов в доме ", — сообщила Сахарова.

В ходе следствия будет изучена информация о родителях мальчика. Предварительно установлено, что семья по месту жительства характеризуется положительно, отметила собеседница Sputnik. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.