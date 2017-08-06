Недельные итоги валютного рынка Беларуси





Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,4% в 2017 году, но в 2018 и 2019 годах – роста на 0,5% и на 1,2% соответственно

После двух недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже стоимость доллара выросла на 0,51% до 1,9495 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 2,01% и стоит 2,3157 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,86% и стоит 3,2331 белорусских рублей за 100 российских, сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,12%. При этом евро в очередной раз обновил в течение недели максимум с начала года. Всего с начала года доллар подешевел на 0,46%, евро подорожал на 13,24%, а российский рубль подешевел на 0,34%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,20%.





По предварительным данным, в июле объем золотовалютных резервов страны по методологии МВФ вырос на 103,8 млн. долларов (+1,6%), и на 1 августа составил 6664,8 млн. долларов в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению международных резервных активов в июле способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне вырос на 0,7%, с начала года на 3,4%, за последние 12 месяцев – на 6,5%.

Решением Правления Национального банка с 19 июля 2017 г. ставка рефинансирования была снижена на 1 п.п. до 12% годовых. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.

ВВП в январе-июне 2017 года вырос на 1% к соответствующему периоду предыдущего года. ЕАБР прогнозирует в 2017 г. рост ВВП на 1,3%, в 2018 г. – на 0,8%, в 2019 г. – еще на 1,0%.

Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,4% в 2017 г., 7,3% в 2018 г. и 6,1% в 2019 г. МВФ прогнозирует в 2017 году падение ВВП на 0,8%, в 2018 году – рост на 0,6%.

Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году – на 9,3%, в 2018 году – на 8,7%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,4% в 2017 г., роста на 0,5% в 2018 г. и на 1,2% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13,0% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По майской оценке Министерства экономики, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5-6%. По июльской оценке Министерства финансов, инфляция не превысит 7%, и может в ближайшее время снизиться до 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю золото подешевело с 1269 доллара до 1258 долларов за тройскую унцию, или на 0,9%. Валютная пара GBP/USD снизилась с 1,3130 до 1,3040, или на 0,7%.





