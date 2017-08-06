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Крупные белорусские предприятия вверены в руки новых руководителей
07.08.2017 16:29 — Разное | Ежедневник
Сменили глав руководства Борисовский завод автотракторного электрооборудования, Витязь, Минский завод шестерен, а также МПОВТ
Александр Лукашенко согласовал назначение некоторых руководителей крупных предприятий, передает
В частности, Александр Марченко согласован на должность генерального директора ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» - управляющей компании холдинга «Автокомпоненты», Геннадий Азаров - на должность генерального директора ОАО «Витязь», а Сергей Пацкевич - на должность генерального директора ОАО «Минский завод шестерен».
Кроме того, Анатолий Марцуль согласован на должность генерального директора ОАО «МПОВТ».
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Сменили глав руководства Борисовский завод автотракторного электрооборудования, Витязь, Минский завод шестерен, а также МПОВТ
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