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У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс
07.08.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Беларуси купила нового питомца — рысь по кличке Феникс, сообщили в пресс-службе МВД.
Рысь, которая жила на территории части,
"Офицеры и прапорщики за собственные средства приобрели животное в российском зверосовхозе "Салтыковский". Деньги на его содержание и обслуживание в ветеринарной клинике выделяются из средств офицерского собрания", — сообщили в МВД.
По словам собеседников агентства, котенок Феникс находится под постоянным присмотром, недавно реконструировали вольер — площадку увеличили на треть, оборудован бетонный пол, появилась новая будка.
В МВД также рассказали, что недавно условия содержания Феникса оценили специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Научно-практического центра НАН по биоресурсам.
"Условия для содержания даже лучше, чем требуется, котенок стал всеобщим любимцем, за ним правильно ухаживают", — отметила начальник отдела госконтроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова.
В ближайшее время Феникс получит паспорт и официально пропишется в части. Рысь числится в Красной книге, отнесена к образцам международной конвенции СИТЕС.
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На покупку живого символа войсковой части 3214 внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси офицеры и прапорщики собрали деньги.
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