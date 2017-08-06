Отрасль, больше других не приспособленная к кризису, - это торговля





Сектор розничной торговли является самым уязвимым в кризис, считают эксперты РБК

Сектор розничной торговли наименее адекватно по сравнению с другими отраслями отреагировал на замедление темпов роста российской экономики и последовавший за ним кризис, свидетельствуют расчеты РБК . Хотя именно торговля больше всего пострадала от рецессии, число занятых в ней людей за шесть лет не сократилось и даже выросло. И эта тенденция продолжится, говорят эксперты.

Разный кризис

РБК проанализировал, как результаты работы секторов российской экономики соотносятся с численностью занятых в них работников. Специалисты посмотрели, как отрасли изменились за шесть лет: к концу 2016 года по сравнению с 2011 годом, который был взят за базовый. Именно с начала 2010-х годов темпы роста ВВП начали снижаться, а к 2015 году это замедление превратилось в спад. Секторам экономики пришлось приводить численность работников в соответствие с достигаемыми результатами.





Как производились расчеты

Итоговый коэффициент эффективности дает понять, насколько вырос «результат» работы отрасли (для каждого сектора он разный) и какой вклад в его рост или сокращение внесли работники компаний. Опираясь на данные Росстата, эксперты посчитали кумулятивный прирост выпуска каждой отрасли за шесть лет, то есть узнали, насколько тот или иной сектор вырос с 2011 по 2016 год. Этот показатель поделили на относительный прирост сотрудников за те же пять лет (данные по полному кругу организаций). Получившийся коэффициент помог понять, насколько выросла или сократилась эффективность отраслей за рассматриваемый период.

Показатель работы у каждой отрасли свой. Для сельского хозяйства это индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий, для промышленности — индекс промышленного производства. При этом промышленность разделили на три составляющих, как это ранее делал Росстат: добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. С одной стороны, это может показаться устаревшей классификацией: дело в том, что с 2017 года Росстат перешел на новую методику ОКВЭД2 (вместо предыдущей ОКВЭД, на которую опирались эксперты РБК), и по новой системе промышленность делится на четыре части — электроэнергия с газом считаются отдельно от водоснабжения. Но работает методика недавно, и сделать ретроспективный пересчет промышленности за предыдущие годы Росстат еще не успел — данные есть только за 2015 и 2016 годы. Нет у ведомства и четкой разбивки по сотрудникам в новом формате. Ключевой показатель для розничной и оптовой торговли, а также общественного питания — динамика их годового оборота (в сопоставимых ценах), для строительства — динамика объема работ.

Кризис ударил по реальным доходам россиян — с октября 2014 года они сократились на 19,2%, сообщала Высшая школа экономики. Как следствие, пострадали отрасли, заточенные на потребителей: «прирост» строительства за шесть лет составил -8,7%, розничная торговля сократилось на 2,6%. Впрочем, она упала не так сильно по сравнению с масштабами сокращения доходов. Удержаться торговле помогла «подушка безопасности» и переориентация населения на более дешевую продукцию, говорит представитель Минэкономразвития.

Но если строительство отреагировало на снижение своего результата должным образом (численность сотрудников в этом секторе снизилась на 11,9%), то данные по торговле выглядят куда более странными: несмотря на кризис, число работников в ней выросло на 11,4%. Коэффициент эффективности у розничной торговли оказался самым низким из всех рассмотренных нами отраслей — 0,87 — и единственный ниже единицы (для сравнения, у сельского хозяйства аналогичный показатель составляет 1,4).

Неоднозначная миграция

При этом из наиболее эффективных отраслей — сельского хозяйства и обрабатывающих производств — наблюдается отток работников (он и помогает этим секторам становиться более эффективными). Например, в случае с сельским хозяйством росту производительности способствует господдержка, а обработку стимулирует сворачивание экономической активности из-за кризиса, говорит директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович. Укрупнять производство и оптимизировать сотрудников бизнесу помогают новые технологии, отмечает вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владимир Княгинин.





Таким образом, рабочая сила в России мигрирует из более эффективных отраслей в менее эффективные, создается эффект отрицательной обратной связи, при котором отрасли, заточенные на рост производительности, достигают этого в том числе за счет сокращений работников, а высвобождаемые сотрудники идут в отрасли с более низкой производительностью, усиливая их неэффективность. Именно торговля выступает «основным реципиентом межотраслевого перетока», поясняет руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Расти числу сотрудников в торговле позволяет расширение торговых сетей, которые продолжают привлекать новый персонал, отмечает директор направления корпоративных рейтингов S&P Александр Грязнов. С другой стороны, есть фактор скрытой занятости, который по большей части характерен для розницы и строительства, и любая легализация в этих отраслях ведет к росту официальной численности работников, уточняет директор департамента макроэкономического прогнозирования Внешэкономбанка Олег Засов.





Сложившаяся ситуация говорит о «структурных диспропорциях» в экономике, рассуждает бизнес-омбудсмен Борис Титов, в первую очередь развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью — торговля, финансы и добыча полезных ископаемых. Проблема в дефиците высокопроизводительных рабочих мест, считает он. У ретейла так и остается потенциал «поглощения» работников из других сфер, а занятые в обработке и сельском хозяйстве продолжат вытесняться, подтверждает Княгинин из ЦСР. Тенденция эта сохранится и без кризиса, полагает Засов.