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Лунное затмение позитивно повлияет на экономическую сферу

07.08.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусский астролог Василина Мицкевич убеждена, что предстоящее лунное затмение будет иметь, преимущественно, позитивное влияние, и, в первую очередь, перемены к лучшему будут ощутимы в экономической сфере. 

"Позитивный взгляд у меня на лунное затмение, с экономикой оно как-то поможет, даже несмотря на санкции, которые недавно были подписаны", — говорит Мицкевич.

Лунное затмение позитивно повлияет на экономическую сферу
© Sputnik/ Татьяна Полякова
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В то же время, по словам, астролога, лунные затмения обычно воздействуют индивидуально на конкретных личностей — президентов, министров, а не на общность людей в целом. Но при этом у современных мировых лидеров не принято обращаться к услугам астрологов.

"На самом деле лидеры услугами астрологов не пользуются. Это такой негласный момент, этический закон. Возможно, позади каждого ответственного чиновника маячит фигура Гришки Распутина, это такой поучительный исторический пример того, что никогда нельзя допускать близко кого-то, кто может оказывать на вас влияние", — рассказывает Мицкевич.

Беседу с астрологом Василиной Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Астролог Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь о том, какое влияние окажет предстоящее лунное затмение на различные сферы жизни общества, и почему у...

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