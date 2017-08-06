МИНСК, 7 авг — Sputnik. Команда белорусских военных инженеров завоевала второе место в конкурсе "Безопасный маршрут", сообщили Sputnik в понедельник в министерстве обороны Беларуси.

Первое место в "битве инженеров" занял коллектив из России, третье место — у команды из Узбекистана. Всего в конкурсе участвовали четыре команды: Армении, Беларуси, России и Узбекистана.



© Sputnik Евгений Биятов На АрМИ состоялись последние индивидуальные заезды танкового биатлона

Конкурс прошел в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". Военнослужащие соревновались в поиске и уничтожении противотанковых мин, а также создании "коридоров" для прохождения военной техники.

Трасса, которую преодолевали соревнующиеся, составила более двух с половиной километров, начиненных имитационными зарядами.

Ранее определились победители в конкурсе "Воин Содружества" , который прошел на территории Беларуси. Среди женщин первой стала ефрейтор контрактной службы из Беларуси Анна Ковалевская. В мужском зачете второе и третье место также заняли белорусы — старшина Артем Пушнев и старший сержант Сергей Чернов.

Соревнования "АрМИ-2017" , в которых принимают участие военнослужащие из 28 стран, продлятся по 12 августа.