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Белорусские военные инженеры стали вторыми на "Безопасном маршруте"

07.08.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Команда белорусских военных инженеров завоевала второе место в конкурсе "Безопасный маршрут", сообщили Sputnik в понедельник в министерстве обороны Беларуси.

Первое место в "битве инженеров" занял коллектив из России, третье место — у команды из Узбекистана. Всего в конкурсе участвовали четыре команды: Армении, Беларуси, России и Узбекистана.

Белорусские военные инженеры стали вторыми на "Безопасном маршруте"
© Sputnik Евгений Биятов
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Конкурс прошел в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". Военнослужащие соревновались в поиске и уничтожении противотанковых мин, а также создании "коридоров" для прохождения военной техники.

Трасса, которую преодолевали соревнующиеся, составила более двух с половиной километров, начиненных имитационными зарядами.

Ранее определились победители в конкурсе "Воин Содружества", который прошел на территории Беларуси. Среди женщин первой стала ефрейтор контрактной службы из Беларуси Анна Ковалевская. В мужском зачете второе и третье место также заняли белорусы — старшина Артем Пушнев и старший сержант Сергей Чернов.

Соревнования "АрМИ-2017", в которых принимают участие военнослужащие из 28 стран, продлятся по 12 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках конкурса военнослужащие соревновались в прокладке "коридора" на участке с имитационными зарядами.

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