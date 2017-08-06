|
Белорусские военные инженеры стали вторыми на "Безопасном маршруте"
07.08.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Команда белорусских военных инженеров завоевала второе место в конкурсе "Безопасный маршрут", сообщили Sputnik в понедельник в министерстве обороны Беларуси.
Первое место в "битве инженеров" занял коллектив из России, третье место — у команды из Узбекистана. Всего в конкурсе участвовали четыре команды: Армении, Беларуси, России и Узбекистана.
© Sputnik Евгений Биятов
Конкурс прошел в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". Военнослужащие соревновались в поиске и уничтожении противотанковых мин, а также создании "коридоров" для прохождения военной техники.
Трасса, которую преодолевали соревнующиеся, составила более двух с половиной километров, начиненных имитационными зарядами.
Ранее определились
Соревнования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках конкурса военнослужащие соревновались в прокладке "коридора" на участке с имитационными зарядами.
|
Архив (Разное)
Комментарии