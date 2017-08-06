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72% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформлены белорусской таможней меньше чем за 5 минут
07.08.2017 17:42 — Разное | Ежедневник
Время совершения таможенных формальностей сокращает, что способствует улучшению инвестиционного климата страны
Как сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета, в первом полугодии 2017 года 72 % партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут. Данный показатель уже на 10 % превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.
Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
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Время совершения таможенных формальностей сокращает, что способствует улучшению инвестиционного климата страны
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