72% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформлены белорусской таможней меньше чем за 5 минут





Время совершения таможенных формальностей сокращает, что способствует улучшению инвестиционного климата страны

Как сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета, в первом полугодии 2017 года 72 % партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут. Данный показатель уже на 10 % превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.