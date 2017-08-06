ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

72% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформлены белорусской таможней меньше чем за 5 минут

07.08.2017 17:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
72% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформлены белорусской таможней меньше чем за 5 минут

Время совершения таможенных формальностей сокращает, что способствует улучшению инвестиционного климата страны

Как сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета, в первом полугодии 2017 года 72 % партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут. Данный показатель уже на 10 % превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время совершения таможенных формальностей сокращает, что способствует улучшению инвестиционного климата страны

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выбор кроссовок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика