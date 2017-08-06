«Мне паспорта хватает на 2 года»: музыкант, объездивший 40 стран, осел на белорусском хуторе





Нью-Йорк, Токио, Могилев? За 25 лет Дмитрий Войтюшкевич объездил 40 стран и более 100 городов. Его паспорта с учетом мультишенгенов хватает на 2 года, а зарубежных гастролей наберется в общей сложности на пятилетку.

Его песни звучат на радиостанциях Японии, Швеции, Чехии, Польши, России и Беларуси. Один из участников легендарной группы «Палац» рассказал о продвижении музыки в Беларуси и за рубежом и поделился подробностями личной жизни.

«Я остался верен себе»





Про таких, как Дмитрий Войтюшкевич, иногда говорят «широко известен в узких кругах». Правда, в случае с этим музыкантом стоит добавить, что в основном это круги интеллигенции. Он начал зарабатывать музыкой 1992 году (а мы помним, что это было за время) в составе легендарной группы «Палац», трижды был отмечен на престижной премии «Рок-коронация», а затем перешел от фольк-рока к городскому романсу.

В этом году музыкант отмечает 25 лет на сцене. За это время он успел поучаствовать в нескольких крупных проектах и выстроить сольную карьеру. А еще разочаровался в некоторых людях, несколько раз влюблялся и построил собственный хутор. Но самое главное – остался верен себе.

- Мне много раз предлагали уйти в коммерцию или отказаться от беларускай мовы в пользу русского языка. Конечно, все это могло бы в разы повысить мою популярность. Но я знаю не мало случаев, когда и это артистам не помогало. Последние лет десять я работал «не благодаря, а вопреки». Денег могло быть в разы больше, если бы я оставался «в белорусских реалиях», но я остался верен себе.

Гиперактивный и предприимчивый Войтюшкевич положил на музыку переводы «на мову» классиков японской, шведской, чешской поэзии. Практически параллельно шли записи альбомов на стихи белорусских классиков, таких как Буравкин, Бородулин, Голубок, Некляев. Эдакий «культурный мост» между различными странами. Как итог – необычность, популярность, ротации на радио, деньги.

«Я заработал на собственный хутор»

- Я достаточно много трачу и на семью и на карьеру, пару тысяч достаточно на всё счастье. В идеале хотел бы зарабатывать столько, чтоб иметь возможность жить с семьей в разных странах. На это нужно тысяч 10 в месяц. Мне нравится Канада, Италия, была мечта и пожить с семьей в разных городах Беларуси. Но пока я обустраиваю свой хутор.





А хутор не из дешевых. «Войтюшки» расположены в 10 километрах от родного города музыканта – Березовки. Жилой комплекс на берегу Немана - кричи, шуми, отдыхай, радуйся. В прошлом году он там даже фестиваль собрал на Купалье.

- Всё, что я честно в жизни заработал, в этих бидонах, полах, постройках. Ведь часто музыканты мнят из себя великих, а доказать этого не могут. Со стройкой все по-другому. Через вложения в строительство легко физически ощутить итоги своих творческих талантов. И пускай процесс занимает время, но ты видишь, что это баня, в ней можно париться, или кровать, на которой можно спать, окна, которые защищают зимой от холода. А еще мне очень важно быть недалеко от предков.

Бывший рокер (хоть такие встречаются не часто) довольно религиозен. Один из атрибутов – серебряный крест, который он носит не снимая. Кстати, достался он ему при довольно необычных обстоятельствах.

- Да, у меня есть ефрасиньевский «крыжык», мне его подарили в Нью-Йорке белорусы. Во время очередных гастролей в США я остановился у нашего земляка, ювелира из Гомеля. Жил у него дня три. Он с семьей живет за городом, в фешенебельном районе под Нью-Йорком, и как-то они мне предложили посмотреть на свой бизнес. Ощущение – как будто попал в фильм Гая Ричи. Ты поднимаешься на старом медном лифте, которому минимум лет 40, в комнату, где много всяких секьюрити. Мне показали коллекции, но я к бриллиантам спокойно отношусь. Тогда земляки решили подарить мне серебряный крест без камней. Было очень приятно.

Секс, ЗОЖ, рок-н-ролл

За рок-музыкантами давно и прочно закрепилось некое клише «пьяниц и наркоманов». Отношение Войтюшкевича к одурманивающим порошкам и травам резко негативное. А из алкоголя он предпочитает красное или белое сухое вино. С о временем исполнитель практически полностью ушел от вредных привычек к здоровому образу жизни. Стимулом стали операции на ноге.

- Я перенес 2 операции на левую ногу. Нужна была реабилитация. Поделюсь секретом: бассейн – это одно из самых нетрудных упражнений, которое дает тонус мышцам и правильную нагрузку на спину. Потом приобщился к тренажерам, сейчас посещаю их 2-3 раза в неделю. Причем, не имеет значения, где нахожусь. Когда приезжаю в Копенгаген, Вашингтон, Варшаву или в Березовку, нахожу тренажерный зал поблизости. Например, в родной Березовке есть тренажерный зал, который стоит 3 рубля и местные возмущаются дороговизной ценника. Но я считаю, что это очень важно.

У Войтюшкевча трое детей. Один от первого брака, и 2 от второго. Сам музыкант не скрывает, что «в узких кругах» его считают ловеласом и «покорителем женских сердец», но на прямой вопрос о том, где лучше всего отдыхается, первый ответ «в объятьях жены». То ли хорошее чувство юмора, то ли чувство мужской ответственности, но факт остается фактом: Войтюшкевич постоянно заботится о семье. Он читает детям на ночь белорусские сказки, а с появлением viber стал это делать еще чаще. Вообще, одним из главных последних изобретений человечества он назвал этот мессенджер.

- Viber очень упростил мою жизнь. Стало гораздо проще и дешевле общаться с семьей во время зарубежных поездок. Раньше на звонки приходилось либо тратить большие деньги, либо быть в Skype, что не всегда удобно с учетом часовых поясов. Сейчас могу быть на связи с семьей практически в любое время.

«Белорусская музыкальная культура находится в зачаточном состоянии»

Многие «специалисты» лукавят, что 9-миллионная Беларусь не может быть законодателем музыкальной моды. «Но смогла же это 9-миллионная Швеция», - парирует Войтюшкевич. Вопрос не столько в том, любит ли исполнителя страна, сколько в том, любят ли его в мире.





Мы встретились с музыкантом сразу после авторского выступления на «Большой бард-рыбалке». Масштабный фестиваль в этом году прошел в не самых благоприятных условиях: лес, дождь, мокрые лавочки. И хоть «сольник» Войтюшкевича закрывал фестивальную программу, которая, к слову, продлилась до 2 ночи, но 1500 зрителей в лесу под Могилевом – это аргумент.