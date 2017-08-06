Есть ли будущее у белорусской эстрадной музыки, или "золотое" время "было и ушло" вместе с легендарными ВИА? И остается ли возможность у поклонников когда-нибудь увидеть и услышать на одной сцене Леонида Борткевича, Валерия Дайнеко, Анатолия Кашепарова и Владислава Мисевича?

Как сам Анатолий Кашепаров хранит память о создателе и художественном руководителе "Песняров" Владимире Мулявине, что думает о памятнике у минской филармонии, и есть ли концерт, который запомнился в мельчайших деталях?

Как организована нынешняя жизнь Анатолия Кашепарова на две страны — США и Беларусь, и что для него музыка — досуг, средство заработка, или жизненная необходимость?

Беседу с заслуженным артистом БССР, солистом легендарного состава ансамбля "Песняры" Анатолием Кашепаровым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.