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"Песняр" Анатолий Кашепаров: есть ли будущее у белорусской эстрады

07.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Есть ли будущее у белорусской эстрадной музыки, или "золотое" время "было и ушло" вместе с легендарными ВИА? И остается ли возможность у поклонников когда-нибудь увидеть и услышать на одной сцене Леонида Борткевича, Валерия Дайнеко, Анатолия Кашепарова и Владислава Мисевича?

Как сам Анатолий Кашепаров хранит память о создателе и художественном руководителе "Песняров" Владимире Мулявине, что думает о памятнике у минской филармонии, и есть ли концерт, который запомнился в мельчайших деталях?

Как организована нынешняя жизнь Анатолия Кашепарова на две страны — США и Беларусь, и что для него музыка — досуг, средство заработка, или жизненная необходимость?

Беседу с заслуженным артистом БССР, солистом легендарного состава ансамбля "Песняры" Анатолием Кашепаровым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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В гостях на радио Sputnik Беларусь ― солист легендарного ансамбля "Песняры", первый исполнитель легендарных "Вологды", "Спадчыны" и многих других "песняровских" хитов,...

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