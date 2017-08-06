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Белорусы вышли в полуфинал "Танкового биатлона"
07.08.2017 18:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусская команда вышла в полуфинал "Танкового биатлона", сообщили Sputnik в понедельник в министерстве обороны Беларуси.
"Танковый биатлон" проходит на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2017".
По результатам предыдущих заездов белорусские экипажи заняли второе место, уступив только российской команде. Результаты наших соотечественников обеспечили им выход в полуфинал.
Всего в полуфинале сразятся 12 лучших команд, отобранных по результатам индивидуальных заездов. Танкистам предстоит борьба в "Эстафете", которая и определит финалистов.
Полуфинал состоится 9 августа. Белорусы будут соревноваться в группе с командами из Армении, Казахстана и Монголии — соперников белорусских танкистов определила жеребьевка. Танк, на котором будут выступать белорусы, будет синего цвета.
"АрМИ-2017" завершатся 12 августа. В международных играх принимают участие военнослужащие из 28 стран мира.
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За выход в финал белорусы поборются с командами из Армении, Казахстана и Монголии - соперники были определены в ходе жеребьевки.
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