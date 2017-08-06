МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусская команда вышла в полуфинал "Танкового биатлона", сообщили Sputnik в понедельник в министерстве обороны Беларуси.

"Танковый биатлон" проходит на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2017".

По результатам предыдущих заездов белорусские экипажи заняли второе место, уступив только российской команде. Результаты наших соотечественников обеспечили им выход в полуфинал.

Всего в полуфинале сразятся 12 лучших команд, отобранных по результатам индивидуальных заездов. Танкистам предстоит борьба в "Эстафете", которая и определит финалистов.

Полуфинал состоится 9 августа. Белорусы будут соревноваться в группе с командами из Армении, Казахстана и Монголии — соперников белорусских танкистов определила жеребьевка. Танк, на котором будут выступать белорусы, будет синего цвета.

"АрМИ-2017" завершатся 12 августа. В международных играх принимают участие военнослужащие из 28 стран мира.