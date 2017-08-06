Оршанский и Солигорский районы обрели новых начальников – экс-помощника президента и замминстра ЖКХ

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Александр Лукашенко провел в этот понедельник, 7 августа, кадровый день.

Новых руководителей получили крупнейшие районные центры страны – Орша и Солигорск.

Назначение помощника президента - инспектора по Витебской области Александра Позняка председателем Оршанского райисполкома связано с тем, что предыдущий руководитель региона вынужден был оставить должность по состоянию здоровья. Кроме того, такие крупные районы нуждаются в сильных кадрах, которые смогут показать пример остальным районным центрам, в каком направлении двигаться дальше.

«Сегодня Орша не просто на слуху. Таких у нас несколько регионов, и на примере Орши мы должны показать, как будем их развивать», - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что Александр Позняк - руководитель, который погружен в эти вопросы. Направлять в район нового человека со стороны - значит, оттянуть минимум на полгода восстановление региона. «Его реконструировать, модернизировать нужно. А вы человек, который в это погружен. Это вам президентское поручение. Без моего внимания вы там не останетесь. Я несколько раз в год там обычно бываю, и для меня этот вопрос принципиальный», - подчеркнул глава государства.

Согласовывая назначение Олега Поскробко, который ранее работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, на должность председателя Солигорского райисполкома, Александр Лукашенко отметил, что тот является одним из деятельных сотрудников группы, занимающейся реформой ЖКХ. Президент считает, что Олег Поскробко должен вместе с другими специалистами завершить работу в этом направлении.

«Что касается Солигорска, вы знаете, что там произошло с руководителем. Поэтому вам придется поднимать имидж власти в Солигорском районе», - добавил глава государства.

Также Валентин Рыбаков стал постоянным представителем Беларуси при ООН, первым замом председателя Витебского облисполкома стал Олег Мацкевич. Новые главы районов с этого дня Ганцевичах, Дрогичине, Бешенковичах, Осиповичах, Хотимске, Андрей Дапкюнас стал заместителем министра иностранных дел, новые замы в Минприроды и окружающей среды и Минспорта.

В реальном секторе поменялись руководители холдинга «Автокомпоненты», «Витязя», Минского завода шестерен и МПОВТ.

Согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко потребовал от них осуществлять свои полномочия в полном объеме.

«Вы в непростое время приходите в руководство первичным звеном управленческой вертикали. Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме, чтобы я лишний раз не напоминал вам о том, что вы председатели райисполкомов и вы отвечаете за функционирование этих территорий», - сказал он.

«Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже вообще закостенели, от них нужно освобождаться. Если хотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо, - отметил Президент. - Я сторонник того, чтобы не резать по живому: разные причины могут быть, разные стили руководства были до вас. Поэтому дайте людям шанс. Но этот шанс не может растянуться на годы или долгие месяцы - это буквально месяц-два. Если человек готов работать - пусть работает».