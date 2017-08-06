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Беларусь – четвертый по значимости внешнеторговый партнер России

07.08.2017 21:07 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь – четвертый по значимости внешнеторговый партнер России

kaleidoscopelive.mirtesen.ru

По итогам первого полугодия нашу страну опережают только Китай, Германия и Нидерланды, а за три последних года Беларусь опередила Италию и Турцию.

По данным   Федеральной таможенной службы (ФТС), оборот внешней торговли Беларуси и России в этом периоде составил 15,6 млрд долларов. Три года назад он был равен 14,7 млрд долларов. За три года Беларусь обошла Италию и Турцию.

Как пишет «Коммерсант», за три года низких цен на нефть, санкций и контрсанкций обороты внешней торговли у России упали со всеми странами, но топ-10 стран—торговых партнеров почти не изменился.

В топ-10 торговых партнеров России изменение за трехлетку лишь одно. Из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул более чем втрое — с 18,5 млрд до 5,7 млрд долларов за первую половину года. Ее место занял Казахстан с 8 млрд долларов  оборота. Первая тройка по оборотам с РФ почти не изменилась. Это Китай — 38,4 млрд долларово  за первую половину 2017 года (минус 11% в сравнении с таким же периодом 2014-го), Германия (22,9 млрд долларов, минус 35%) и Нидерланды (20,6 млрд долларов, минус 45%). Изменение в тройке лишь одно — Нидерланды и Германия поменялись местами при сохранении лидерства Китая.

Примечательно, что обороты торговли с США, несмотря на все геополитические сложности, упали меньше, чем в случае с европейскими странами. К примеру, у схожей по объемам торговли с Россией Италии обороты упали на 55%, с 25,1 млрд до 11 млрд долларов, а у США — лишь на 28%, с 14,9 млрд до 10,7 млрд долларов. В результате если в 2014 году США занимали девятое место в топ-10 торговых партнеров России, то сейчас — шестое. Менее же всего сократился оборот с Беларусью  — лишь на 6%. 

 
 
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По итогам первого полугодия нашу страну опережают только Китай, Германия и Нидерланды, а за три последних года Беларусь опередила Италию и Турцию.

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