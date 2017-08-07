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Дроны возле военных баз разрешили сбивать в США
07.08.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Военным в США разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты, которые залетают за периметр военных баз, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.
"Службам по всей стране были разосланы указания по поводу появления небольших беспилотных аппаратов над или вблизи военных объектов", — сказал Дэвис.
Он также уточнил, что военные получат соответствующие инструкции, по которым им при необходимости можно будет отслеживать, уничтожать или конфисковывать дроны.
По словам представителя Пентагона, у американских военных вызывает беспокойство растущее использование беспилотников среди граждан.
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У американских военных вызывает беспокойство растущее использование беспилотников среди граждан.
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