Сергей Сацук: Скажи мне, русский брат, почему ты такой?





Две недели назад вернулся из Турции и никак не могу прийти в себя. Все думаю и думаю над вопросом, который повис у меня в голове: "А действительно ли белорусы и русские братья, как нам упорно твердят?"

Честно признаюсь, я впервые был в Турции и впервые вкусил "прелести" системы "всё включено". Больше вряд ли захочется. Мне "повезло", я с семьей отдыхал в трехзвездочном отеле, который специализируется на русских туристах. Даже на эмблеме отеля три цвета российского флага. Именно поэтому более 90% отдыхающих были именно русские. Были и белорусы, вроде меня, и семья из Казахстана и еще одна из Еревана, но русские составляли подавляющее большинство. Наблюдая за ними, я все больше и больше укоренялся в мысли, что мы с ними совершенно непохожи. Как братья от одной матери, но от разных отцов, чьи гены сыграли определяющую роль.

Я много смотрел российских комедий о том, как русские отдыхают. "Все включено", "Свадьба" и другие. Мне страшно они не нравились, так как я полагал, что сценарист и режиссер слишком уж все утрировали и представили свой народ как какое-то неадекватное быдло. После отдыха в Турции я переосмыслил эти картины и понял, что их создатели просто пытаются посмеяться над той матрицей поведения, которая свойственна русским. В отеле вместе со мной отдыхали вполне приличные люди: учителя, инженеры, менеджеры, предприниматели и т.д. Они не дрались, не устраивали каких-то погромов или неадекватных гулянок. Их никак нельзя было назвать быдлом. Даже мата я не услышал ни разу. Но все же, несмотря на все это, матрица их поведения буквально кричала мне в уши "Мы не такие!". В первую очередь не такие, как, например, европейцы и даже не такие, как белорусы. Далеко не такие.

Мне, например, совершенно непонятно их постоянное стремление хапнуть, урвать, как можно больше. Причем выражалось это буквально во всем, даже в незначительных мелочах и даже там, где этот хапун не имел никакого смысла.

Каждый день, в обед и ужин, в кафе буквально вламывалась толпа. Люди хватали еду с таким остервенением, будто их год не кормили. Мне при всей моей фантазии не понять, зачем на огромную тарелку накладывать еще более огромную кучу курицы, картошки, овощей, которые и троим с трудом одолеть? Зачем еще сверху на эту картошку с курицей класть огромный кусок торта? Из желания хапнуть побольше или из страха, что потом может не достаться? Но ведь еды хватало и количество подходов к столу не ограничено: возьми порцию, съешь, если захочется, подойди и возьми еще - никто не мешает. Но нет, нужно хапнуть огромную кучу еды, поковыряться в ней, а затем все бросить на столах. Мне, как и большинству белорусов, это сложно понять. Мы привыкли брать столько, сколько сможем съесть и оставлять после себя пустые тарелки.

Правда, находились и более продвинутые, которые набирали еду в большие пакеты. Я сначала думал, что они уезжают домой и набирают еду в дорогу, но нет, набирали, чтобы есть в перерывах между завтраком, обедом и ужином. Ведь за раз много не съешь, а так хапнуть получится побольше.

Аналогичная ситуация с мороженным, которое в отеле выдавали с 15.30 до 16.00 и за которым каждый раз выстраивалась большая очередь. Детям давали без очереди и ушлые русские знали, как это использовать: одни и те же дети подходили к раздатчику 2,3,5 раз, обеспечивая не только себя мороженным, но и родителей, которые иногда успевали съесть по несколько порций, пока очередь стояла на месте. У меня выдержки только и хватило на пару раз - подойти с внуком и взять ему мороженное без очереди.

С лежаками - та же картина. В отеле их было более чем достаточно, но беда в том, что большую часть времени половина лежаков была занята людьми, которые на пляже отсутствовали. Они могли уехать на сутки на экскурсию, но полотенце на лежаке все равно будет лежать, чтобы показать всем "Это моё место, я первый хапнул!" Хотя даже при таком раскладе, мы с семьей всегда находили себе лежаки в течение 5-10 минут. А если бы цивилизованно люди освобождали лежаки, когда уходили с пляжа, их бы еще куча пустыми стояла. Иными словами, смысла здесь хапать, как и в кафе, тоже не было никакого. Но русские все равно хапали, - натура такая.

Я не скажу, что все русские там так себя вели. Были и такие, которые как и белорусы, брали ровно столько, сколько им было нужно. Им было откровенно стыдно за своих соотечественников, для которых весь смысл отдыха состоял в том, чтобы максимально отбить потраченные бабки, хапнув как можно больше.

Я сначала думал, что возможно лишь у меня такое восприятие, но пообщавшись со знакомыми и родственниками, которые отдыхали в Турции с россиянами по системе "Всё включено", - у всех впечатление такое же и такое же неприятие этого образа поведения.

Раньше говорили: для того, чтобы по-настоящему знать человека, нужно побывать с ним в экстремальной ситуации. Я открыл новый путь к истине. Чтобы по-настоящему узнать человека, дайте ему ВСЁ. А дальше почти как в сказке про трех братьев. Старший, самый умный, костьми ляжет, печень посадит, но постарается взять всё, даже то, что унести не может. Средний возьмет столько, сколько сможет утащить. А младший, дурак, возьмет ровно столько, сколько ему нужно.

А теперь о переосмыслении российских комедий. Надо отдать русским должное - смеяться над собой они умеют, значит, не все еще потеряно.