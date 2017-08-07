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Эксперт: к чему приведет общемировое падение потребительского спроса

08.08.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В условиях общемирового падения потребительского спроса многие СМИ и экспертные сообщества приходят к выводу о том, что никакие научно-производственные прорывы и смены технологического уклада не смогут разрешить грядущий кризис. Пути решения находятся, скорее, в политической плоскости — в создании крупных, но локализованных экономических зон, где будут прописаны особые правила игры.

"Да, на сегодня получается, что в ситуации глобального кризиса общество не демонстрирует покупательской способности и, в первую очередь, в США.  Там не получилось эту способность оживить, все закредитовано слишком сильно. Понятно, что двигателем спроса может быть только государство. А самый главный бенефициар, который выигрывает от спроса, который генерирует государство, это военно-промышленный комплекс ", — говорит Коктыш.

Эксперт: к чему приведет общемировое падение потребительского спроса
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам эксперта, в сложившейся ситуации стало возможным абсолютно легитимно тратить деньги на вооружения. Поэтому нынешнее расширение НАТО происходит, в первую очередь, по финансовым причинам, поскольку Соединенным Штатам необходимо перезапустить свой ВПК.

"Вся история вокруг НАТО базируется вокруг идеи того, что страны НАТО должны платить по 2% от своего ВВП, и их надо убедить в этой необходимости. Я помню фразу Трампа во время предвыборной кампании о том, что "я закрою НАТО, если они не будут платить". Военная гарантия не бесплатная, она стоит эти 2%",- отмечает эксперт.

В то же время, по словам собеседника, страны НАТО могут потратить эти средства (2% от ВВП) исключительно на продукцию американского ВПК.

"Даже немцы, которые производят вполне приличную военную технику, за счет этих взносов не могут поставить ее к себе на вооружение. Они должны поставить только оружие американского производства. С одной стороны, нужно убедить Европу перевооружиться, с другой, оплачивать эти счета. И все понимают, что, в основном, это финансовая игра, но мир-то от этого становится все более опасным", — констатирует эксперт.

Беседу с политическим экспертом, доцентом МГИМО Кириллом Коктышем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Как падение потребительского спроса в разных странах мира тормозит экономику и одновременно становится импульсом для гонки вооружений, на радио Sputnik Беларусь...

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