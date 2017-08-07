Брить или ездить: Ferrari лишилась прав на бренд Testarossa в Германии

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Итальянский автоконцерн Ferrari потерял право на бренд Testarossa в Германии, проиграв в суде немецкой фирме Autec AG, передает издание Spiegel .

Суд города Дюссельдорфа постановил, что итальянцы никак не использовали легендарную марку в Германии в течение последних пяти лет, поэтому она может перейти к другой компании.



© REUTERS Dado Ruvic/Illustration Opel с 1 августа переходит под контроль французского концерна PSA

В свою защиту представители автоконцерна заявили, что до сих пор обслуживают спорткары Testarossa, выпущенные с 1984 по 1996 годы, поэтому марку нельзя считать "заброшенной". Но суду недостаточно было такого обоснования.

Отмечается, что Ferrari может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

В свою очередь Autec AG планирует использовать "освободившийся" бренд для производства электровелосипедов и бритв. Основное же направление немецкой компании — производство детских игрушек.

Среднемоторный спорткар Testarossa стал одним из самых успешных автомобилей итальянской компании, всего за 12 лет было выпущено около 10 тысяч автомобилей в различных генерациях.