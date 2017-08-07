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Брить или ездить: Ferrari лишилась прав на бренд Testarossa в Германии
08.08.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Итальянский автоконцерн Ferrari потерял право на бренд Testarossa в Германии, проиграв в суде немецкой фирме Autec AG, передает издание
Суд города Дюссельдорфа постановил, что итальянцы никак не использовали легендарную марку в Германии в течение последних пяти лет, поэтому она может перейти к другой компании.
© REUTERS Dado Ruvic/Illustration
В свою защиту представители автоконцерна заявили, что до сих пор обслуживают спорткары Testarossa, выпущенные с 1984 по 1996 годы, поэтому марку нельзя считать "заброшенной". Но суду недостаточно было такого обоснования.
Отмечается, что Ferrari может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
В свою очередь Autec AG планирует использовать "освободившийся" бренд для производства электровелосипедов и бритв. Основное же направление немецкой компании — производство детских игрушек.
Среднемоторный спорткар Testarossa стал одним из самых успешных автомобилей итальянской компании, всего за 12 лет было выпущено около 10 тысяч автомобилей в различных генерациях.
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Немецкая компания, отсудившая себе право на легендарный бренд, планирует выпускать под ним велосипеды и электробритвы.
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