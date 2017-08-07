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Совмин уточнил перечень госпрограмм

08.08.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Совмин уточнил перечень госпрограмм

Постановлением Совета министров от 03.08.2017 №580 уточнен перечень государственных программ на 2016-2020 годы.

В частности, дополнена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы. Предусматривается разработка новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь со сроков реализации в 2017-2020 годах, состоящей из двух подпрограмм, сообщила пресс-служба Совмина.

Также дополнены новыми подпрограммами государственные программы: ”Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016-2020 годы“ дополнена подпрограммой ”Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне“; ”Развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы“ – подпрограммами ”Информационно-коммуникационная инфраструктура“, ”Инфраструктура информатизации“ и ”Цифровая трансформация“.

Структура Государственной программы развития аграрного бизнеса приведена в соответствие с требованиями Указа президента от 25 июля 2016 года №289 Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь. Реализуемые в рамках данной программы мероприятия, не включенные в подпрограммы, включены в подпрограмму ”Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса“.

Из Государственной программы ”Наукоемкие технологии и техника“ на 2016-2020 годы исключены подпрограммы ”Интеграция Белорусской атомной электростанции в энергосистему Республики Беларусь“.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Постановлением Совета министров от 03.08.2017 №580 уточнен перечень государственных программ на 2016-2020 годы.

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