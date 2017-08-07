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Миллиардер Абрамович разводится с третьей женой

08.08.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Миллиардер Абрамович разводится с третьей женой

фото: Stuki-druki.com

Основной владелец Evraz миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни.

Первым об этом в понедельник сообщил раздел светской хроники Page Six издания New York Post, затем Абрамович и Жукова подтвердили это в совместном заявлении, пишут "Ведомости".

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», - процитировал их заявление представитель Абрамовича Джон Манн. Абрамович и Жукова продолжат сотрудничество как сооснователи музея современного искусства «Гараж» в Москве и по проекту «Новая Голландия» в Петербурге.

Page Six напоминает, что журналисты долго не знали, находятся ли Абрамович и Жукова в официальном браке, пока в 2014 г. WSJ Magazine не подтвердил, что они познакомились в 2005 г. и поженились в 2008 г.

Для Абрамовича это третий брак и развод. У пары есть семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. В 2007 г. Абрамович развелся с женой Ириной по обоюдному согласию, она получила 300 млн долларов и оплату всех расходов пятерых детей. Бизнес полностью остался у Абрамовича. Со своей первой женой - Ольгой Лысовой - Абрамович расстался после трех лет брака, заключенного в 1987 г.

Сейчас Абрамович на 12-м месте в рейтинге богатейших людей России Forbes c 9,1 млрд долларов и на 139-м месте в мировом рейтинге.

Зарубежные издания описывают 50-летнего Абрамовича как «владельца футбольного клуба «Челси», а 36-летнюю Жукову - как «состоятельную дочь российского нефтяного магната». Ее отец Александр Жуков - совладелец нефтегазовой компании JKX Oil & Gas, терминалов в порту Усть-Луга и группы компаний «Айсберри» - производителя мороженого.

 
 
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Основной владелец Evraz миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни.

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