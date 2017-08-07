|
Пхеньян пророчит США исчезновение
08.08.2017 08:54 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в адрес США.Министр заявил журналистам, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры по поводу своей ядерной программы. По словам северокорейского министра, угрозу миру несут не северокорейские ракеты, а Соединенные Штаты, сообщает
Как отметил Ли Юн Хо, КНДР в случае атаки со стороны США «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия». По его словам, остальные страны могут не беспокоиться, до тех пор пока не присоединятся к США.
В Пхеньяне также отметили: «Неумное поведение США лишь ускорит исчезновение этой страны».
В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Документ был разработан дипломатами США в ответ на проведенные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет.
В соответствии с новыми санкциями странам — членам ООН запрещено импортировать из Северной Кореи уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке Государственного департамента США, вводимые ограничения сократят годовую прибыль от экспорта КНДР с 3 млрд до 2 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в...
|
Архив (Разное)
Комментарии