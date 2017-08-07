﻿ Пхеньян пророчит США исчезновение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пхеньян пророчит США исчезновение

08.08.2017 08:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Пхеньян пророчит США исчезновение

фото: rbc.ru

Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в адрес США.

Министр заявил журналистам, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры по поводу своей ядерной программы. По словам северокорейского министра, угрозу миру несут не северокорейские ракеты, а Соединенные Штаты, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отметил Ли Юн Хо, КНДР в случае атаки со стороны США «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия». По его словам, остальные страны могут не беспокоиться, до тех пор пока не присоединятся к США.

В Пхеньяне также отметили: «Неумное поведение США лишь ускорит исчезновение этой страны».

В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Документ был разработан дипломатами США в ответ на проведенные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет.

В соответствии с новыми санкциями странам — членам ООН запрещено импортировать из Северной Кореи уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке Государственного департамента США, вводимые ограничения сократят годовую прибыль от экспорта КНДР с 3 млрд до 2 млрд долларов.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ссора важнее и полезнее молчания": 5 мыслей о браке от "начинающего" мужа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика