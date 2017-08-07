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Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в адрес США.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пхеньян пророчит США исчезновение Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо сделал несколько резких заявлений в...

Министр заявил журналистам, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры по поводу своей ядерной программы. По словам северокорейского министра, угрозу миру несут не северокорейские ракеты, а Соединенные Штаты, сообщаетсо ссылкой на The Wall Street Journal.Как отметил Ли Юн Хо, КНДР в случае атаки со стороны США «будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия». По его словам, остальные страны могут не беспокоиться, до тех пор пока не присоединятся к США.В Пхеньяне также отметили: «Неумное поведение США лишь ускорит исчезновение этой страны».В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Документ был разработан дипломатами США в ответ на проведенные в июле два пуска межконтинентальных баллистических ракет.В соответствии с новыми санкциями странам — членам ООН запрещено импортировать из Северной Кореи уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке Государственного департамента США, вводимые ограничения сократят годовую прибыль от экспорта КНДР с 3 млрд до 2 млрд долларов.