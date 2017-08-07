﻿ В Беларуси стало больше чиновников, их зарплаты растут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стало больше чиновников, их зарплаты растут

08.08.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси стало больше чиновников, их зарплаты растут

фото: Om-saratov.ru

При этом средняя зарплата в белорусской системе госуправления почти на 22% выше, чем по стране. Заработки чиновников растут как минимум с 2010 года.

В госуправлении в Беларуси в прошлом году, по официальной статистике, было занято 188,8 тысячи человек, или 4,3% от общего числа занятого в экономике населения. Это на 4,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. При этом их зарплаты почти на 160 рублей больше, чем в среднем по стране, пишет TUT.BY со ссылкой на данные Белстата.

Для сравнения: в 2010 году в госуправлении было занято 202,5 тысячи человек. Затем на протяжении четырех лет подряд их число сокращалось — в общей сложности на 18,3 тысячи человек. Но в прошлом году число госуправленцев выросло.

В госуправлении в прошлом году в среднем получали 881,3 рубля в месяц. Это на 158,6 рубля, или 21,9% больше, чем в среднем по стране. Заработки у госуправленцев растут ежегодно как минимум с 2010 года.
 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом средняя зарплата в белорусской системе госуправления почти на 22% выше, чем по стране. Заработки чиновников растут как минимум с 2010 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы завоевали три медали и установили три рекорда на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика