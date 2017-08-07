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Новые подробности в деле батюшки-сутенера, задержанного в Витебске
08.08.2017 10:11 — Разное | Sputnik Беларусь
В настоящее время белорусские следователи готовят
О подробностях расследования громкого уголовного дела радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Витебским городским отделом Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело о покушении на организацию и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы страны, это часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации, уточнила собеседница Sputnik.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел города Витебска.
"Установлено, что житель Ленинградской области 1978 года рождения, находясь на территории Витебска,
Завершить начатое мужчина не смог, так как 3 августа после 17 часов его задержали сотрудники органов внутренних дел.
"
В настоящее время все обстоятельства дела устанавливаются, подозреваемого уже допросили, следствие будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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