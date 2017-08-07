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Новые подробности в деле батюшки-сутенера, задержанного в Витебске

08.08.2017 10:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В настоящее время белорусские следователи готовят запрос об оказании правовой помощи российским коллегам, чтобы получить более полную информацию о личности мужчины и характеризующих его данных.

О подробностях расследования громкого уголовного дела радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским городским отделом Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело о покушении на организацию и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы страны, это часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси.

Новые подробности в деле батюшки-сутенера, задержанного в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации, уточнила собеседница Sputnik.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел города Витебска.

"Установлено, что житель Ленинградской области 1978 года рождения, находясь на территории Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска", — рассказала Сахарова.

Завершить начатое мужчина не смог, так как 3 августа после 17 часов его задержали сотрудники органов внутренних дел.

"Подозреваемого вместе с 20-летней и 30-летней женщинами задержали в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург", — отметила Сахарова.

В настоящее время все обстоятельства дела устанавливаются, подозреваемого уже допросили, следствие будет ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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О том, что мужчина, вербовавший жительниц Витебска для занятия проституцией в Санкт-Петербурге, является священнослужителем одного из храмов Ленинградской...

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