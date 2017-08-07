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Популярность Трампа в США достигла нового минимума

08.08.2017 10:12 — Разное | Ежедневник  
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Популярность Трампа в США достигла нового минимума

фото: tass.ru

Популярность президента США Дональда Трампа среди американцев упала до самого низкого показателя с момента его инаугурации в январе текущего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, собщает ТАСС.

Одобрили работу Трампа 38% опрошенных. В апреле положительно оценили то, что успел сделать американский лидер, 44% опрошенных, в марте - 45%, в феврале - 44%.

Доля недовольных работой президента достигла 56%. В апреле она составила 54%, в марте - 52%, в феврале - 53%. Почти все, кто высказывает поддержку президенту, являются сторонниками партии республиканцев, его критики - это по большей части демократы.

На вопрос о том, считают ли они Трампа честным и заслуживающим доверия человеком, положительно ответили лишь 36% участников исследования SSRS, отрицательно - 60%. Одобряют решение президента в сфере внешней политики 35% опрошенных, противоположной позиции придерживаются 61%.

Респондентов также спросили, верят ли они тому, что говорится в заявлениях Белого дома. 24% ответили, что верят всему или почти всему, 43% - "некоторым вещам". При этом 30% участников опроса сообщили, что совершенно не верят Белому дому.

В исследовании, проведенном в период с 3 по 6 августа, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев по всей стране. Их опрашивали по телефону или лично.

 
 
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Популярность президента США Дональда Трампа среди американцев упала до самого низкого показателя с момента его инаугурации в январе текущего года.

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