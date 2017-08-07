МИНСК, 8 авг — Sputnik. Елисейский дворец решил не давать Бриджит Макрон официальный статус первой леди, вместо этого будет создана "хартия прозрачности", в которой будут отмечены расходы на содержание супруги президента, количество ее помощников и их заработная плата.



© REUTERS Yoan Valat/Pool Младшая дочь первой леди Франции назвала мизогинией нападки на мать

В настоящее время у Брижит Макрон есть пресс-атташе, двое пресс-секретарей, начальник канцелярии и телохранители.

Денег нет

Конституция страны не предоставляет супруге главы государства официального статуса, хоть она обычно получает в распоряжение помощников, охрану и офис в Елисейском дворце.

Во время предвыборной компании Эммануэль Макрон обещал пересмотреть этот пункт Конституции и формализовать роль первой леди. Предложенный им документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства, которая в Елисейском дворце занимается в основном подготовкой приемов — в частности, составлением меню и рассадкой гостей. Он также пообещал, что расходы на первую леди не станут бременем налогоплательщиков. Французы выступили с неодобрением в адрес инициативы президента.

"Незачем супруге главы государства выделять бюджет из общественных средств", — заявил инициатор петиции против придания первой леди официального статуса Тьерри Пол Валетт, актер и активист движения за всеобщее равенство.

Так много первой леди

Французские СМИ пишут о Бриджит Макрон едва ли не чаще, чем о самом президенте, а сама первая леди подает для этого немало поводов. В июле Бриджит Макрон пригласила в Елисейский дворец певицу Рианну, а майки с изображением самой мадам Макрон появились на страницах журналов мод. Бриджит Макрон пришлось вытерпеть и оскорбления, связанные с большой разницей в возрасте с мужем.



© REUTERS Benoit Tessier/File Photo Бриджит Макрон и американская певица Рианна

Несмотря на то, что первая леди не имеет официального статуса, ей приходит около полутора сотен писем в неделю. Помощники, которых хотел выделить для супруги Макрон, должны были помочь ей справляться с корреспонденцией. В качестве аргумента предлагалась также то, что закрепление штата сотрудников за первой леди предполагает создание рабочих мест.

Прежде Бриджит Макрон заявляла журналу Vanity Fair, что хочет воспользоваться президентством своего мужа для того, чтобы изменить жизни инвалидов и их семей.

Критики Макрона полагают, что привлекая такое внимание к супруге сам президент пытается наверстать цифры рейтинга, который все падает. Согласно опросам, только 36% избирателей удовлетворены его работой.