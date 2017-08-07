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Очевидец заснял момент ДТП самолета и легковушки в Чечне
08.08.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь
В населенном пункте Червленная на севере Чеченской Республики легкий одномоторный самолет совершил неудачный взлет на дороге и
При взлете частного самолета "Спектор-Аэро" пилот не рассчитал траекторию и врезался в припаркованный у обочины автомобиль. На кадрах видно, как водитель легковушки отбегает от машины и прыгает на дорогу в момент столкновения.
В результате столкновения пилот самолета получил легкие травмы и раны лица, он был госпитализирован. Разрешения на вылет у него не было.
После того как видео попало в интернет, многие пользователи успели пошутить относительно аварии.
"Так много вопросов…" — написал в одном из комментариев пользователь YouTube.
"Интересно было бы глянуть протокол ДТП", — прокомментировал столкновение один из пользователей соцсетей.
В экстренных службах региона сообщили, что самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла. Задняя часть автомобиля также разрушена. По факту
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Одномоторный самолет совершил неудачный взлет на одной из автомагистралей в Чечне. Смотрите на видео жесткое столкновение летательного аппарата с автомобилем.
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