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Очевидец заснял момент ДТП самолета и легковушки в Чечне

08.08.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В населенном пункте Червленная на севере Чеченской Республики легкий одномоторный самолет совершил неудачный взлет на дороге и столкнулся с автомобилем. Аварию снял на видео очевидец на трассе.

При взлете частного самолета "Спектор-Аэро" пилот не рассчитал траекторию и врезался в припаркованный у обочины автомобиль. На кадрах видно, как водитель легковушки отбегает от машины и прыгает на дорогу в момент столкновения.

Очевидец заснял момент ДТП самолета и легковушки в Чечне
© YouTube / Ярослав Ткаченко
Момент аварии легковушки и бронетранспортера попал на видео

В результате столкновения пилот самолета получил легкие травмы и раны лица, он был госпитализирован. Разрешения на вылет у него не было.

После того как видео попало в интернет, многие пользователи успели пошутить относительно аварии.

"Так много вопросов…" — написал в одном из комментариев пользователь YouTube.

"Интересно было бы глянуть протокол ДТП", — прокомментировал столкновение один из пользователей соцсетей.

В экстренных службах региона сообщили, что самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла. Задняя часть автомобиля также разрушена. По факту аварии проводится проверка.

 
 
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Одномоторный самолет совершил неудачный взлет на одной из автомагистралей в Чечне. Смотрите на видео жесткое столкновение летательного аппарата с автомобилем.

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