Очевидец заснял момент ДТП самолета и легковушки в Чечне

В населенном пункте Червленная на севере Чеченской Республики легкий одномоторный самолет совершил неудачный взлет на дороге и столкнулся с автомобилем . Аварию снял на видео очевидец на трассе.

При взлете частного самолета "Спектор-Аэро" пилот не рассчитал траекторию и врезался в припаркованный у обочины автомобиль. На кадрах видно, как водитель легковушки отбегает от машины и прыгает на дорогу в момент столкновения.

В результате столкновения пилот самолета получил легкие травмы и раны лица, он был госпитализирован. Разрешения на вылет у него не было.

После того как видео попало в интернет, многие пользователи успели пошутить относительно аварии.

"Так много вопросов…" — написал в одном из комментариев пользователь YouTube.

"Интересно было бы глянуть протокол ДТП", — прокомментировал столкновение один из пользователей соцсетей.

В экстренных службах региона сообщили, что самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла. Задняя часть автомобиля также разрушена. По факту аварии проводится проверка.