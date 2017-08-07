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Польша не намерена покупать энергию белорусской АЭС

08.08.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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Польша не намерена покупать энергию белорусской АЭС

фото: Bpb.by

Варшава не станет покупать энергию, которая будет вырабатываться на белорусской АЭС, и по-прежнему считает объект небезопасным.

Об этом заявил ю РИА Новости глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

"Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию",- сказал министр.

"У нас другая точка зрения",- добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.

Аналогичной точки зрения придерживается Литва, парламент которой принял закон о небезопасности объекта. Данный документ станет основанием для ограничения импорта энергии с белорусской АЭС. 

Первый энергоблок белорусской АЭС планируется запустить в 2019 году, второй — в 2020 году.



 
 
 
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Варшава не станет покупать энергию, которая будет вырабатываться на белорусской АЭС, и по-прежнему считает объект небезопасным.

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