Польша не намерена покупать энергию белорусской АЭС

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Варшава не станет покупать энергию, которая будет вырабатываться на белорусской АЭС, и по-прежнему считает объект небезопасным.

Об этом заявил ю РИА Новости глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

"Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию",- сказал министр.

"У нас другая точка зрения",- добавил он в ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным.

Аналогичной точки зрения придерживается Литва, парламент которой принял закон о небезопасности объекта. Данный документ станет основанием для ограничения импорта энергии с белорусской АЭС.

Первый энергоблок белорусской АЭС планируется запустить в 2019 году, второй — в 2020 году.