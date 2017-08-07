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МЧС: жителя Мяделя засыпало грунтом, когда он сам копал траншею
08.08.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь
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"Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что мужчина 1973 года рождения проводил земляные работы на частном подворье по устройству траншеи для водопровода. В результате обвала грунта мужчину засыпало по пояс", — сообщила Швайбович.
Работники МЧС извлекли пострадавшего из ямы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики предварительно диагностировали у мужчины синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки и доставили пострадавшего в больницу.
Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь подробности спасения 44-летнего жителя Мяделя,...
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