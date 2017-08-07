МЧС: жителя Мяделя засыпало грунтом, когда он сам копал траншею /

Сообщение о том, что нужна помощь в извлечении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в городе Мядель , поступило в службу спасения накануне, 7 августа, в 12.39, уточнила представитель МЧС.

"Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что мужчина 1973 года рождения проводил земляные работы на частном подворье по устройству траншеи для водопровода. В результате обвала грунта мужчину засыпало по пояс", — сообщила Швайбович.

Работники МЧС извлекли пострадавшего из ямы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики предварительно диагностировали у мужчины синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки и доставили пострадавшего в больницу.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь.