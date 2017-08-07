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Лукашенко пообещал бизнесменам вольницу под залог хорошего поведения

08.08.2017 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко пообещал бизнесменам вольницу под залог хорошего поведения

фото: Altesmedia.ru

Около десятка нормативных актов, направленных на стимулирование деловой инициативы, будут подписаны в Беларуси к 1 октября

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает БЕЛТА. "К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы", - поручил президент.

Глава государства заявил, что административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, этими документами будут упразднены. Онако ответственность бизнеса при этом повысится. "Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую", - предупредил Лукашенко.

В пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы должны войти около десяти нормативно-правовых актов. Президент предупредил, что каждый из них будет подвергнут предварительному  детальному изучению. По каждому документу будут заслушаны докладчики.

"Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться", - подчеркнул президент.

 
 
 
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Около десятка нормативных актов, направленных на стимулирование деловой инициативы, будут подписаны в Беларуси к 1 октября

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