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Около десятка нормативных актов, направленных на стимулирование деловой инициативы, будут подписаны в Беларуси к 1 октября

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает БЕЛТА . "К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы", - поручил президент.

Глава государства заявил, что административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, этими документами будут упразднены. Онако ответственность бизнеса при этом повысится. "Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую", - предупредил Лукашенко.

В пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы должны войти около десяти нормативно-правовых актов. Президент предупредил, что каждый из них будет подвергнут предварительному детальному изучению. По каждому документу будут заслушаны докладчики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пообещал бизнесменам вольницу под залог хорошего поведения Около десятка нормативных актов, направленных на стимулирование деловой инициативы, будут подписаны в Беларуси к 1 октября

"Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться", - подчеркнул президент.