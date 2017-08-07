Развод с приданым: Абрамович разводится с третьей женой

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Российский миллионер Роман Абрамович разводится со своей супругой, соосновательницей музея современного искусства "Гараж" Дарьей Жуковой.



© AFP/ ANDREW COWIE Соцсети о разводе Джоли и Питта: любви нет

После десяти лет совместной жизни супруги решили расстаться, но уже сообщили СМИ, что будут совместно воспитывать двух детей, останутся близкими друзьями и партнерами по проектам музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Газета Daily Mail со ссылкой на источник пишет, что "Абрамович и его жена расстались после Рождества и живут отдельно большую часть года".

Разводы Романа

Абрамович до встречи с Жуковой, был дважды женат, от второго брака с Ириной Абрамович у бизнесмена пятеро детей.

Предыдущий развод Абрамовича СМИ обсуждали в 2007 году. Газеты написали, что жена бизнесмена — Ирина Маландина — подает на развод, и называли его самым дорогим расставанием в мире. Тогда корпоративные интересы Абрамовича затронуты не были. Н

есмотря на то, что сами супруги не афишировали деталей бракоразводного процесса, СМИ сообщали, что Ирина при разводе получила 6 миллиардов фунтов стерлингов — то есть больше половины состояния супруга. Ей достались четыре виллы Абрамовича в Великобритании, в том числе поместье в графстве Уэст-Сассекс стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, две расположенные по соседству лондонские квартиры общей стоимостью 20 миллионов и замок во Франции Сhateau de la Croe. Кроме того, за Ириной закреплялось право проводить время на любимой яхте супруга, которая оценивалась в 72 миллиона фунта стерлингов, и пользоваться частным самолетом Абрамовича Boeing 737.