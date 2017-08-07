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Минску обещают достроить башню Газпрома и экс-Кемпински
Министр архитектуры пообещал активизировать строительство в Беларуси башни Газпрома и разобраться с экс-Кемпински.
По словам Анатолия Черного, работы над башней Газпрома и гостиницей возле цирка будут активизированы. Однако пока заказчик башни, ради которой снесли Московский автовокзал, пересматривает проектную документацию: вероятнее всего, россияне уменьшат и удешевят свой проект.
Что касается экс-Кемпински, который
Отметим, что отель, который
Ради возведения здания у цирка минскими властями была снесена первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке, ради строительства российского небоскреба, который, судя по всему, таковым не будет, - снесли Московский автовокзал.
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Министр архитектуры пообещал активизировать строительство в Беларуси башни Газпрома и разобраться с экс-Кемпински.
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