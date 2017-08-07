Минску обещают достроить башню Газпрома и экс-Кемпински

Министр архитектуры пообещал активизировать строительство в Беларуси башни Газпрома и разобраться с экс-Кемпински.

По словам Анатолия Черного, работы над башней Газпрома и гостиницей возле цирка будут активизированы. Однако пока заказчик башни, ради которой снесли Московский автовокзал, пересматривает проектную документацию: вероятнее всего, россияне уменьшат и удешевят свой проект.

Что касается экс-Кемпински, который был куплен в начале июля компанией «Сбербанк Капитал» за 50 млн долларов, то сейчас решаются внутренние финансовые вопросы. Министр архитектуры и строительства выразил уверенность, что все будет решено довольно быстро, хотя и отметил наличие ряда технических моментов, которые придется также решать по ходу стройки.

Отметим, что отель, который строился к Чемпионату мира по хоккею-2014 , как один из сети «Кемпински», превратился в долгострой: к ЧМ его не достроили, не ввели в эксплуатацию и к более поздним срокам. В итоге стройка была заморожена, на что частично повлиял арест Юрия Чижа, владельца компании «Трайпл», бывшей учредителем строительства.

Ради возведения здания у цирка минскими властями была снесена первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке, ради строительства российского небоскреба, который, судя по всему, таковым не будет, - снесли Московский автовокзал.