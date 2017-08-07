Жара в Японии и грядущий удар по белорусам

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Сообщения об аномальной жаре в Японии последний месяц не сходят со страниц газет: мировые СМИ сообщили о гибели 9 человек за последнюю неделю и пяти тысячах госпитализированных.



© AFP/ Toshifumi KITAMURA Жара в Японии унесла жизни девяти человек, тысячи госпитализированы

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Критическая для японцев температура установились в конце июля — стрелка термометра колебалась на уровне плюс 35-ти. Большинство смертей зарегистрировано в центральных и западных районах Японии. Среди пострадавших более 50% — это люди пожилого возраста, которые слишком усердствовали с работой в саду или экономили на кондиционере.

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Белорусам также не следует расслабляться — атмосферный фронт нанесет на этой неделе жаркий удар и по республике, предупреждает начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Он прогнозирует, что в дневные часы 10 августа (четверг) по юго-западу страны, а 11 августа (пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов. 11 августа местами по Брестской области воздух прогреется до 35 градусов.

"И будет плавиться асфальт, а воздух маслено струиться; солнце в гриль нас запекать", — образно описал грядущий апокалипсис Рябов.

Медики призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени под солнцем.