ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара в Японии и грядущий удар по белорусам

08.08.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Сообщения об аномальной жаре в Японии последний месяц не сходят со страниц газет: мировые СМИ сообщили о гибели 9 человек за последнюю неделю и пяти тысячах госпитализированных.

Жара в Японии и грядущий удар по белорусам
© AFP/ Toshifumi KITAMURA
Жара в Японии унесла жизни девяти человек, тысячи госпитализированы

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Критическая для японцев температура установились в конце июля — стрелка термометра колебалась на уровне плюс 35-ти. Большинство смертей зарегистрировано в центральных и западных районах Японии. Среди пострадавших более 50% — это люди пожилого возраста, которые слишком усердствовали с работой в саду или экономили на кондиционере. 

Аномальная жара в Японии: подробности>>

Число жертв аномальной жары в Японии растет>>

Белорусам также не следует расслабляться — атмосферный фронт нанесет на этой неделе жаркий удар и по республике, предупреждает начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Он прогнозирует, что в дневные часы 10 августа (четверг) по юго-западу страны, а 11 августа (пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов. 11 августа местами по Брестской области воздух прогреется до 35 градусов.

"И будет плавиться асфальт, а воздух маслено струиться; солнце в гриль нас запекать", — образно описал грядущий апокалипсис Рябов. 

Медики призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени под солнцем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы все лето читали, как мучаются от перегрева жители разных стран мира, и наконец-то в августе дождались жары.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Toyota построит специальный трек для испытаний безопасности беспилотных автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика